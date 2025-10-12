EU triển khai hệ thống xuất nhập cảnh điện tử tại các cửa khẩu ngoài khối

Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/10 chính thức khởi động việc triển khai Hệ thống xuất nhập cảnh điện tử (EES) tại các cửa khẩu ngoài khối, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa hoạt động quản lý biên giới.

Mục tiêu của hệ thống là tăng cường kiểm soát người ra vào, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và phát hiện sớm các trường hợp lưu trú quá hạn.

Theo kế hoạch, EES sẽ được triển khai trong vòng 6 tháng, trước khi chính thức vận hành toàn diện vào ngày 10/4/2026.

Quy định mới yêu cầu công dân ngoài EU khi lần đầu nhập cảnh vào khu vực Schengen - bao gồm hầu hết các nước thành viên EU (ngoại trừ Ireland và Cộng hòa Síp), cùng với Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein, sẽ phải đăng ký thông tin cá nhân tại cửa khẩu. Quy trình này bao gồm quét hộ chiếu, lấy dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt, thay thế hoàn toàn cho hình thức đóng dấu hộ chiếu truyền thống.

Ở các lần nhập cảnh sau, hành khách chỉ cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt thay vì thực hiện lại toàn bộ thủ tục.

Ủy viên phụ trách Nội vụ và Di cư châu Âu Magnus Brunner cho biết: “Hệ thống xuất nhập cảnh điện tử là nền tảng kỹ thuật số cốt lõi trong khung chính sách di cư và tị nạn mới của châu Âu."

Ông cho rằng việc triển khai hệ thống sẽ giúp ngăn chặn gian lận danh tính, kiểm soát tốt hơn dòng người di chuyển, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của dư luận tại một số quốc gia EU về việc áp dụng chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn.

Việc triển khai theo từng giai đoạn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên, doanh nghiệp và hành khách có thời gian thích nghi dần với quy trình mới.

Đối với du khách Anh sử dụng cảng Dover, nhà ga Eurotunnel tại Folkestone hoặc nhà ga Eurostar tại sân ga quốc tế St Pancras ở London để nhập cảnh vào EU, quy trình EES sẽ được tiến hành ngay tại biên giới trước khi rời khỏi Vương quốc Anh.

Hiện tại, hệ thống mới chỉ áp dụng cho xe tải hàng hóa và xe khách tại cảng Dover và Eurotunnel. Việc kiểm tra xe cá nhân dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2025 tại Dover, và cuối năm nay tại Eurotunnel.

Trong khi đó, ga Eurostar St Pancras sẽ thử nghiệm quy trình mới với một nhóm hành khách doanh nghiệp ngay trong tuần này, trước khi mở rộng áp dụng cho toàn bộ hành khách trong thời gian tới./.

