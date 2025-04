"Giông bão" cho top 4 V-League: Nam Định, Hà Nội FC, Thể Công và Thanh Hóa mất điểm

Tối 13/4, ba trận đấu muộn ở vòng 18 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025 đã khép lại đều với những kết quả hòa: Hà Nội FC chia điểm với chủ nhà Hải Phòng trong trận cầu không bàn thắng; Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định để đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa 1-1; và 1-1 cũng là tỷ số trong cuộc đọ sức giữa Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng.

Đáng chú ý, hai đội bóng khác trong top 4 là Thể Công-Viettel và Đông Á Thanh Hóa cũng không thể giành được chiến thắng, khi lần lượt để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (hòa 2-2) và Sông Lam Nghệ An (hòa 1-1) "níu chân" ở vòng đấu này.

Kết quả này mở ra cơ hội cho "cựu vương" Công an Hà Nội vượt qua Thanh Hóa để vươn lên nắm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, khi đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking đánh bại "Đội bóng phố Núi" Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1 trên sân nhà Hàng Đẫy.

Chiến thắng ở hai vòng đấu gần nhất giúp Công an Hà Nội tích lũy được 28 điểm sau 18 vòng đấu, chỉ còn kém 2 điểm so với đội xếp trên là Thể Công-Viettel và cách 7 điểm so với vị trí đỉnh bảng của Thép Xanh Nam Định.

Công an Hà Nội "đánh chiếm" một vị trí trong top 4 trên bảng xếp hạng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bên cạnh Công an Hà Nội, một đội bóng khác cũng được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng đấu này là Quy Nhơn Bình Định, khi thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của chủ nhà Quảng Nam.

Thắng lợi quan trọng ở trận "đại chiến" với Quảng Nam - đội bóng cũng đang đua trụ hạng đã giúp Quy Nhơn Bình Định rút ngắn đáng kể khoảng cách với "nhóm an toàn" (kém 2 điểm so với đội xếp thứ 12 là Sông Lam Nghệ An) đồng thời gia tăng khoảng cách với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng (10 điểm)./.

Vòng 18 V-League: Tâm điểm Công an Hà Nội đối đầu Hoàng Anh Gia Lai Với khoảng cách 9 điểm kém đội đầu bảng khi giải đấu chỉ còn 8 vòng, mỗi trận đấu với Công an Hà Nội đều sẽ là một trận "chung kết" - bắt đầu từ cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu thứ 18.