Hàn Quốc: Lượng hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản giảm thấp nhất trong hơn 10 năm

Hải sản đánh bắt từ bờ biển Fukushima được bày bán tại chợ cá ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 28/1, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản của nước này trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012.

Theo hãng tin Yonhap, tổng giá trị nhập khẩu hải sản, bao gồm cá và động vật có vỏ, từ Nhật Bản chỉ đạt 151,9 triệu USD trong năm 2023, thấp hơn 12,8% so với một năm trước đó.

Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2012, khi kim ngạch nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản vào thị trường Hàn Quốc giảm 33,3% so với cùng kỳ do lo ngại về tính an toàn của nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

Năm 2013, Hàn Quốc còn cấm nhập khẩu tất cả hải sản từ 8 quận của Nhật Bản gần Fukushima do lo ngại về mức độ nhiễm phóng xạ trong hải sản./.

