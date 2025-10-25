Hàn Quốc tổ chức lễ tưởng niệm lớn dành cho các nạn nhân thảm họa Itaewon

Chiều 25/10, Chính phủ Hàn Quốc và gia đình các nạn nhân đã lần đầu tiên tổ chức hoạt động tưởng niệm chung nhân ba năm xảy ra thảm họa giẫm đạp đêm 29/10/2022 tại khu phố du lịch Itaewon ở Thủ đô Seoul. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 4.000 người.

Sự kiện tưởng niệm các nạn nhân được tổ chức tại quảng trường Tòa thị chính Seoul với sự phối hợp của Chính quyền Thủ đô Seoul, Hiệp hội gia đình nạn nhân thảm họa Itaewon, Ủy ban đối phó với thảm họa.

Bộ Nội vụ cho biết Thủ tướng Kim Min Seok, các quan chức chính phủ chủ chốt, đại diện các đảng phái chính trị và tôn giáo, các nhóm dân sự và người dân cùng tham dự sự kiện để tưởng nhớ các nạn nhân và gửi lời chia buồn đến gia đình các những người xấu số.

Khoảng 40 gia đình nạn nhân nước ngoài từ 12 quốc gia cũng tham gia sự kiện năm nay theo lời mời của Chính phủ Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Yoon Ho Joong cho biết lễ tưởng niệm cộng đồng này rất quan trọng vì đây là sự kiện tưởng niệm chung đầu tiên có sự phối hợp giữa chính phủ và gia đình các nạn nhân của thảm kịch Itaewon.

Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc mời gia đình các nạn nhân nước ngoài tham gia để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch.

Bộ Nội vụ phối hợp với chính quyền địa phương trên toàn quốc để treo băng rôn tưởng niệm ba năm xảy ra thảm kịch trên các bảng thông báo và các địa điểm quan trọng khác cho đến cuối tháng 10.

Bộ Nội vụ cho biết thông điệp của buổi lễ tưởng niệm ba năm là "Cùng những vì sao, hướng tới sự thật và công lý," thể hiện cam kết cùng nhau hợp tác để làm sáng tỏ những sự thật đằng sau thảm kịch khiến 159 người thiệt mạng.

Thảm kịch Itaewon xảy ra đêm 29/10/2022, khi một số lượng lớn người đổ dồn về khu phố sầm uất Itaewon để đón lễ Halloween.

Hàng nghìn người mắc kẹt trong một con hẻm dốc dài khoảng 100m với chiều rộng 3,2m, gây ra hiện tượng giẫm đạp, xô đẩy làm 159 người thiệt mạng, chủ yếu là người trẻ tuổi./.

