Hàng nghìn công nhân bám trụ thi công xuyên lễ ở dự án cao tốc trọng điểm

Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm quốc gia đang được các chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân bám trụ tại công trường, thi công xuyên nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 để hoàn thành theo đúng tiến độ, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Công trường không có ngày nghỉ lễ

Tại phía Nam, Dự án cao tốc đoạn Cần Thơ-Hậu Giang (chiều dài 37,65km) có thời gian hoàn thành vào cuối năm nay, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đến nay, sản lượng thi công đạt 76%. Đa số các Nhà thầu tổ chức làm xuyên lễ trên công trường. Các đơn vị tập trung thi công đã tăng ca, tăng kíp, máy móc thiết bị triển khai thi công dỡ tải, móng mặt đường trong dịp nghỉ Lễ 2/9.

Các nhà thầu đã tổ chức 50 mũi thi công (20 mũi thi công cầu, 28 mũi thi công tuyến chính, 2 mũi thi công tuyến nối) cùng với 900 nhân sự thi công dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa.

Với Dự án cao tốc đoạn Hậu Giang-Cà Mau (chiều dài tuyến chính là 73,2km và 16,6km tuyến nối), theo ông Thi, hiện sản lượng thi công đạt 70%.

“Công trường vẫn thi công xuyên đêm, xuyên lễ với 89 mũi thi công (10 mũi thi công cầu, 77 mũi thi công tuyến chính, 2 mũi thi công tuyến nối) và 1.549 nhân sự. Các hạng mục triển khai thi công chủ yếu là dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa; thi công hệ thống an toàn giao thông,” ông Thi nói.

Chủ đầu tư và nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công xuyên lễ tại Dự án cao tốc đoạn Cần Thơ-Cà Mau. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Ban điều hành dự án (Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận), Tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân sự để kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công, đảm bảo nhà thầu duy trì nhân sự, máy móc thi công liên tục, kịp thời giải quyết vướng mắc, phát sinh.

Với các nhà thầu thi công, chủ đầu tư yêu cầu phải duy trì đầy đủ nhân sự, máy móc, thi công xuyên dịp nghỉ lễ như những ngày bình thường để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, các nhà thầu phải đảm bảo chế độ cho kỹ sư, công nhân thi công những ngày nghỉ lễ, đúng các quy định của pháp luật lao động, để yên tâm làm việc, duy trì tiến độ công trình, tranh thủ thi công lúc thời tiết thuận lợi.

“Dù áp lực tiến độ rất lớn để kịp hoàn thành đoạn cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau vào tháng 12 tới, góp phần đạt mục tiêu có 3.000km đường bộ cao tốc vào cuối năm nay, nhưng công tác chất lượng, an toàn lao động phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối, không vì tiến độ ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan,” ông Thi khẳng định.

Bám công trường để mục tiêu thông tuyến cuối năm

Ở khu vực miền Trung, Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Do đó, nhà thầu huy động máy móc, nhân công thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ để về đích.

Theo báo cáo của Ban quản lý điều hành Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, sản lượng thi công dự án đã đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tương đương 78% giá trị hợp đồng.

Cụ thể, hạng mục bê tông nhựa thi công thảm được hơn 70km, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9/2025. Toàn bộ 77 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành kết cấu phần dưới và đang thi công bản mặt cầu. Hầm số 1 và số 2 đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng cả hai ống hầm và lắp đặt thiết bị cơ điện, hệ thống giao thông thông minh cho ống hầm phải.

Riêng hầm số 3, dài 3.200m đã đào thông 2 ống hầm, sớm hơn nhiều tháng so với kế hoạch. Nhà thầu đang tiếp tục thi công bê tông vỏ hầm, bê tông mặt đường… Theo kế hoạch, công đoạn bê tông hai ống hầm sẽ hoàn thành trong tháng 10/2025, lắp đặt thiết bị và hoàn thành hầm số 3 vào cuối tháng 12/2025.

Là nhà thầu thi công tại dự án này, theo ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, đơn vị vẫn duy trì các mũi thi công cùng hàng nghìn công nhân trải dài trên các gói thầu của dự án.

“Thời gian về đích của dự án không còn nhiều, Tập đoàn Đèo Cả liên tục duy trì nhịp thi công khẩn trương, đảm bảo tiến độ. Toàn bộ kỹ sư, công nhân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi công trường là nơi đón Tết Độc lập theo cách đặc biệt của riêng mình. Đèo Cả cũng có các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, người lao động được đảm bảo theo quy định của Nhà nước và chính sách phúc lợi của doanh nghiệp,” ông Nam nhấn mạnh.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đang được nhà thầu nỗ lực thi công nhằm mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Ở phía Bắc, Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng đang có 2.700 nhân lực cùng hơn 1.200 thiết bị được huy động triển khai đồng loạt tại 141 mũi thi công, đảm bảo 100% quân số làm việc xuyên lễ với nhịp độ khẩn trương, bảo đảm mục tiêu thông tuyến trong năm 2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Văn Chuân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng cho biết, tính đến nay, sản lượng thi công dự án đạt hơn 2.361 tỷ đồng, tương đương hơn 34% giá trị hợp đồng.

“Khối lượng công việc vẫn còn rất lớn nên chúng tôi đã động viên các anh em bám công trường, tập trung làm việc xuyên lễ để đẩy tiến độ, không để lỡ hẹn thông tuyến vào cuối năm nay," ông Chuân nói.

Tại Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Tập đoàn Đèo Cả cũng huy động hơn 3.300 lao động cùng gần 1.500 máy móc làm việc tại 287 mũi thi công được duy trì thi công trong dịp lễ Quốc khánh nhằm đặt mục tiêu thông tuyến cuối năm 2025./.

