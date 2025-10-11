Hội nghị thượng đỉnh Nga-Arập hoãn sang tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Arập lần đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Moskva, thay vì ngày 15/10 như dự kiến.

Trong tuyên bố ngày 10/10, phía Nga giải thích việc hoãn là do nhiều lãnh đạo Arập không thể tham dự vì đang tập trung triển khai thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, thời điểm họp thượng đỉnh sẽ được cân nhắc dựa trên tiến triển kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như các diễn biến khu vực.

Ông nhấn mạnh Nga sẽ lắng nghe các đề xuất từ các nước Arập trước khi thống nhất lịch tổ chức chính thức.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo trực tiếp với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' Al Sudani - nước hiện giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Arập (AL) về việc hoãn hội nghị, đồng thời đề nghị Iraq thông báo chính thức đến các quốc gia Arập trong khu vực.

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Putin đã mời tất cả các nhà lãnh đạo của AL tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp Nga-Arập sẽ tạo điều kiện tăng cường hơn nữa hợp tác đa phương cùng có lợi giữa các nước và góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định tại các khu vực Trung Đông và Bắc Phi./.

