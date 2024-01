Italy gia hạn biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia

19/10/2023 11:38

Thủ tướng Italy nhấn mạnh việc đình chỉ Hiệp ước Schengen là cần thiết do căng thẳng ngày càng leo thang ở Trung Đông, dòng người di cư gia tăng dọc tuyến Balkan và trên hết là lý do an ninh quốc gia.