Khánh Hòa: Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ tại Ninh Hòa

Chiều 18/9, Công an phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc hai người tử vong tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Ninh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một đôi nam nữ (chưa rõ danh tính) đến thuê phòng tại nhà nghỉ nói trên.

Một lúc sau, chủ nhà nghỉ nghe thấy tiếng động bất thường nên đến kiểm tra thì phát hiện cả hai nằm bất động. Cơ quan công an xác định hai người đã tử vong.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính của hai nạn nhân chưa được công bố./.

