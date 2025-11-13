Khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng trong hàng ngũ quân đội Israel

Thế giới

Hàng nghìn quân nhân chuyên nghiệp, từ cấp đại úy đến trung tá, đã xin rời ngũ, khiến Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rơi vào cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). ̣̣(Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). ̣̣(Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo The Times of Israel ngày 12/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, khi hàng nghìn quân nhân chuyên nghiệp - bao gồm các sỹ quan từ cấp đại úy đến trung tá - đã yêu cầu giải ngũ sớm và bày tỏ nguyện vọng không muốn tiếp tục phục vụ.

Hiện tượng này được cho là lan rộng đến hầu hết các đơn vị của quân đội và ảnh hưởng đến các cấp bậc chủ chốt, vốn được coi là “xương sống” của đội ngũ lãnh đạo tương lai của IDF.

Theo báo cáo của lực lượng này, các yếu tố dẫn đến tình trạng trên bao gồm hậu quả từ các cuộc xung đột gần đây, điều kiện phục vụ ngày càng khắc nghiệt, sự suy giảm tính chính danh về mặt chính trị và bất mãn với các quyết định bổ nhiệm gần đây trong ban lãnh đạo IDF.

Trong một diễn biến khác, AFP đưa tin trong hai ngày ngày 12 và 13/11, Israel bị chất vấn tại Liên hợp quốc về nhiều báo cáo cáo buộc lực lượng nước này tra tấn các tù nhân Palestine, đặc biệt kể từ sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Phiên điều trần diễn ra trong khuôn khổ đợt rà soát định kỳ của Israel trước Ủy ban Chống Tra tấn của Liên hợp quốc (CAT).

Ông Peter Vedel Kessing, báo cáo viên của Ủy ban, cho biết: “Ủy ban này vô cùng kinh hoàng trước những mô tả được trình bày trong hàng loạt báo cáo độc lập, cho thấy có dấu hiệu tra tấn và ngược đãi có hệ thống, lan rộng đối với người Palestine, bao gồm cả trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.”

Ông cho biết thêm: “Có ý kiến cho rằng tra tấn đã trở thành công cụ chính sách của nhà nước, được sử dụng có chủ đích và rộng rãi trong mọi khâu - từ bắt giữ, thẩm vấn cho đến giam giữ.”

Ủy ban Chống Tra tấn gồm 10 chuyên gia độc lập, có nhiệm vụ giám sát việc thực thi Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người của các quốc gia thành viên. Phiên họp lần thứ 83 của Ủy ban, diễn ra từ ngày 10 đến 28/11, đang xem xét định kỳ việc thực thi công ước của Albania, Argentina, Bahrain và Israel.

Dẫn các báo cáo gửi lên Ủy ban, ông Kessing cho biết kể từ sau vụ tấn công của Hamas và chiến dịch quân sự đáp trả của Israel ở Dải Gaza, tình trạng tra tấn và ngược đãi “leo thang đến mức chưa từng có” và “được tiến hành trong môi trường miễn trừ trách nhiệm.”

Theo ông, các báo cáo này đến từ nhiều cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ Israel, Palestine và quốc tế cùng nhiều nguồn khác.

“Nhiều người bị bắt và sau đó được thả khai rằng họ đã bị tra tấn hoặc ngược đãi,” ông nói, nêu ví dụ về “những trận đánh đập nghiêm trọng, kể cả vào bộ phận sinh dục; sốc điện; bị buộc phải giữ tư thế căng thẳng trong thời gian dài; điều kiện giam giữ vô nhân đạo, bị bỏ đói; dìm nước; và nhiều lời lăng mạ, đe dọa tình dục.”

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc ở Geneva, ông Daniel Meron, bác bỏ các cáo buộc này, gọi đó là “thông tin sai lệch.”

Ông khẳng định Israel “cam kết tuân thủ nghĩa vụ phù hợp với các giá trị và nguyên tắc đạo đức của chúng tôi, ngay cả khi phải đối mặt với những thách thức do một tổ chức khủng bố gây ra”./.

