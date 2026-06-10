Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Một số quy định thí sinh cần lưu ý trong phòng thi

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026. Thí sinh cần lưu ý đến đúng giờ, thí sinh tuân thủ các quy định trong phòng thi như: ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, giấy báo dự thi khi có yêu cầu của Giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi./.
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