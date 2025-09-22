Lâm Đồng: Huy động lực lượng tìm kiếm cụ ông 78 tuổi mất tích khi đi hái nấm

Ngày 22/9, phường Langbiang-Đà Lạt (Lâm Đồng) đã huy động lực lượng gần 100 người để tìm kiếm cụ ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ngụ tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Langbiang-Đà Lạt, thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương cũ) mất tích khi đi hái nấm trong rừng.

Theo thông tin ban đầu, cụ Ha Hoanh ra khỏi nhà vào ngày 18/9, đi vào khu vực rừng giáp ranh giữa phường Langbiang-Đà Lạt và xã Nam Hà (thuộc tiểu khu 221, lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý bảo vệ) nhưng đến nay chưa về.

Theo người thân trình báo, ông Ha Hoanh đi vào rừng để hái nấm. Khi ra khỏi nhà, ông mặc quần áo màu xanh, di chuyển bằng xe máy Sirius, biển kiểm soát 49P1-4715.

Lực lượng chức năng phường Langbiang-Đà Lạt (Lâm Đồng) được huy động để tìm kiếm ông R Ông Ha Hoanh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Langbiang-Đà Lạt với gần 100 người gồm dân quân, Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và người dân tỏa đi tìm kiếm ông Ha Hoanh tại khu vực Tiểu khu 221.

Cũng trong ngày 22/9, Công an phường Langbiang-Đà Lạt phát đi thông báo tìm người lạc đối với ông R Ông Ha Hoanh và đề nghị người dân chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, cộng đồng, khi có thông tin liên quan có thể liên hệ cơ quan công an gần nhất hoặc Công an phường Langbiang-Đà Lạt./.

Đắk Lắk: Tìm kiếm người mất tích do đuối nước trên sông Ba Khoảng 3 giờ 20 sáng 15/9, ông V.D.H và vợ là bà Đ.T.B, trú thôn Phú Lộc, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk chèo thuyền qua sông Ba đến khu vực bãi bồi sản xuất nông nghiệp thì bị chìm thuyền do va vào đá.