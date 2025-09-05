Lâm Đồng: Viết tiếp những ước mơ được đến trường

Không có cờ hoa rực rỡ, không có tiếng trống lễ rộn rã, nhưng buổi Lễ khai giảng tại Trường Tình thương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng vẫn đầy ắp ý nghĩa và ngập tràn tiếng cười.

Gác lại những khó khăn bộn bề, thầy và trò nơi đây vẫn hân hoan bước vào năm học mới bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tươi sáng phía trước.

Vì không có sân trường rộng lớn nên Ban Giám hiệu nhà trường tận dụng lớp học để tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025-2026.

Ngay từ sáng sớm, trong phòng học nhỏ chỉ vỏn vẹn chưa đầy 20m², những phần quà là các túi gạo, vở và đồng phục học sinh được xếp ngay ngắn trên bục giảng. Tấm phông Lễ Khai giảng năm học mới được treo trang trọng, nổi bật tại vị trí trung tâm.

Dù không có đồng phục riêng của trường nhưng các em học sinh vẫn ăn mặc chỉnh tề, áo trắng, quần xanh háo hức dự Lễ Khai giảng.

Trước khi tham dự Lễ Khai giảng đặc biệt cùng cả nước, Trường Tình thương đã tổ chức một số hoạt động ý nghĩa. Sau những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đơn sơ của cô và trò, các em học sinh và giáo viên thực hiện nghi thức Chào cờ, hát Quốc ca.

Phần trao quà của các nhà hảo tâm, đại diện các tổ, chức đoàn thể đã khiến buổi lễ trở nên ấm áp lạ thường. Mỗi phần quà, mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Trong buổi trao quà diễn ra sáng 5/9, không ít giọt nước mắt của sự xúc động và lòng biết ơn đã rơi. Em Nguyễn Thị Như Linh, học sinh lớp 4, xúc động chia sẻ: “Hôm nay được nhận học bổng từ các cô chú, em rất vui. Em sẽ mang về đưa cho ngoại để dành mua thêm sách vở và dụng cụ học tập.”

Cha, mẹ Linh bỏ đi từ khi em còn rất nhỏ, em đang sống với bà ngoại đã lớn tuổi, thường xuyên đau ốm. Vượt lên hoàn cảnh, Linh đã cố gắng không ngừng nghỉ, thường xuyên bám lớp, đạt danh hiệu Học sinh khá.

Linh chỉ là một trong số rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt mà nhà trường đã và đang đồng hành. Chính nhờ sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời ấy, nhiều em học sinh tưởng chừng như sẽ phải dở dang việc học đã có cơ hội tiếp tục đến trường trong niềm tin yêu và hy vọng.

Trường Tình thương được thành lập từ 1997 dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước đây, trường trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, nay do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp trên, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể, nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định dạy và học.

Ông Lê Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường cho biết: Năm học này, trường có 75 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, trong đó lớp 1 có 16 học sinh. Đa phần học sinh ở đây đều có hoàn cảnh hết sức đặc biệt: Mồ côi cha, mẹ; trẻ em di cư; trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ chậm phát triển; trẻ bỏ học đi kiếm sống; trẻ bị bỏ rơi…

Để chuẩn bị cho Lễ Khai giảng được tươm tất và ý nghĩa, các thầy cô giáo đã tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, tập dượt các tiết mục văn nghệ. Nhà trường vận động các tổ chức và nhiều nhà hảo tâm thực hiện cắt tóc miễn phí, hỗ trợ gạo, trao tặng quần áo, dụng cụ học tập cho các em…

“Chúng tôi hiểu rằng, trong cuộc sống này, không phải ai cũng may mắn có được đầy đủ điều kiện về vật chất và gia đình hạnh phúc. Mặc dù không có nhiều về mặt vật chất nhưng điều mà chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho các em chính là sự quan tâm, tình yêu thương chân thành và niềm tin vào những điều tốt đẹp,” Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường xúc động chia sẻ.

Trường Tình thương hiện có 3 phòng học dành cho 5 khối lớp, vì vậy 3 lớp được bố trí học buổi sáng và 2 lớp học buổi chiều. Toàn trường có 5 giáo viên đứng lớp. Trường chưa có sân chơi, sân thể dục và phòng chức năng.

Ngoài khó khăn về cơ sở hạ tầng, thiếu thốn điều kiện dạy và học, điều khiến đội ngũ thầy cô giáo ở đây trăn trở nhất vẫn là việc duy trì sỹ số.

Theo ông Lê Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Phụ trách nhà trường, để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng và duy trì tốt sỹ số, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã quán triệt sâu sắc đến từng thầy, cô giáo chủ nhiệm về vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng em học sinh.

Mỗi thầy cô không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy kiến thức, mà còn luôn gần gũi, đồng hành, chia sẻ và động viên các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Mỹ Hương chia sẻ: Tất cả giáo viên ở trường đều biết rõ về hoàn cảnh và nơi mà các em đang sống. Các em ở trường này đều là những mảnh đời đặc biệt. Ngoài giờ đến lớp các em phải đi mưu sinh bằng việc bán vé số, nhặt ve chai… Ngay khi các em vắng 1 - 2 buổi, chúng tôi tìm xuống tận nhà vận động các em ra lớp.

Đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà trường tích cực vận động hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, với mong muốn không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh.

Một năm học mới đã bắt đầu. Đây không chỉ là năm học của kiến thức, mà còn là hành trình của yêu thương, của nghị lực và của những đổi thay tích cực.

Tập thể thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với tâm thế chủ động, tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngôi trường này tuy nhỏ bé nhưng đang lặng lẽ nuôi lớn những ước mơ tưởng chừng rất xa vời.

Hy vọng bằng tình yêu nghề, lòng tận tụy của các thầy cô giáo và sự đồng hành của xã hội, năm học này tại Trường Tình thương sẽ là một năm học của đổi mới, bứt phá và thành công./.

