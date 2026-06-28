Link xem trực tiếp Colombia-Uruguay tranh ngôi đầu bảng K World Cup 2026

Trận cầu tâm điểm bảng K chính là màn chạm trán giữa Colombia và Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026.

Trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 6g30 hôm nay (28/6, theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Miami.

Cuộc đối đầu này có tính chất quyết định xem đội bóng nào sẽ giành vị trí nhất bảng K.

Trước trận này, Colombia đang tạm đứng đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp trước Uzbekistan (3-1) và CHDC Congo (1-0).

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đang có trong tay 4 điểm nhờ trận hòa 1-1 trước CHDC Congo và thắng đậm Uzbekistan 5-0.

Với cục diện hiện tại, Colombia chỉ cần hòa là sẽ giữ ngôi đầu bảng K. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ không muốn khép lại vòng bảng với vị trí thứ 2.

Với mục tiêu giành ngôi, Bồ Đào Nha ra quân ở trận này với đội hình mạnh nhất, gồm 11 cái tên như trong trận gặp Uzbekistan. Cristiano Ronaldo tiếp tục lĩnh xướng hàng công của đại diện châu Âu.

Đội bóng nào giành ngôi nhất bảng K sẽ đối đầu đội xếp thứ ba của bảng E hoặc I hoặc L, nhưng có thể sẽ gặp Argentina ở tứ kết.

Trong khi đó, đội nhì bảng K sẽ rơi vào nhánh đấu căng thẳng hơn; phải gặp Croatia (nhì bảng L) ở vòng 1/16 và tiếp đó có thể là Tây Ban Nha (vòng 1/8)./.

Xác định 29 đội đi tiếp, lộ diện 9 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 29/32 đội tuyển vượt qua vòng bảng, cùng đó là 9 cặp đấu vòng 1/16 đã lộ diện.

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