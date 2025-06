Luật Quảng cáo (sửa đổi): Siết chặt trách nhiệm người có ảnh hưởng quảng cáo

Ngày 16/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo với 453/461 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 94,77%).

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật và cho biết Dự thảo Luật sau khi hoàn thiện được đánh giá là đáp ứng mục tiêu sửa đổi và đủ điều kiện thông qua.

Một trong những nội dung trọng tâm của Luật sửa đổi lần này là việc làm rõ và tăng cường trách nhiệm của "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo," đặc biệt là người có ảnh hưởng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định này để giải quyết các vấn đề tiêu cực trong hoạt động quảng cáo thời gian qua.

(Ảnh: Vietnam+)

Cụ thể, Luật đã làm rõ hơn thuật ngữ "quảng cáo" và chuyển quy định giải thích "người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng" vào Điều 15a. Về quyền và nghĩa vụ, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo sẽ phải "cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung quảng cáo khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu." Bên cạnh đó, người có ảnh hưởng phải có nghĩa vụ xác minh độ tin cậy của người quảng cáo (điểm a khoản 3 Điều 15a). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm của người có ảnh hưởng với cộng đồng và xã hội, do đó đã giữ nguyên như dự thảo.

Trước ý kiến đề nghị người có ảnh hưởng phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường khi quảng cáo sai sự thật, cho rằng mỗi chủ thể tham gia quảng cáo đều có trách nhiệm và sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ sai phạm. Đề xuất hạn chế người có ảnh hưởng chỉ quảng cáo sản phẩm liên quan đến chuyên môn cũng không được chấp thuận, vì hoạt động quảng cáo của họ được xem là góp phần tích cực cho kinh tế, và dự thảo đã có các nghĩa vụ quản lý chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, ông Vinh cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và chỉnh lý quy định về thời điểm và hình thức thông báo khi người có ảnh hưởng chuyển tải sản phẩm quảng cáo.

Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo mang đến những thay đổi quan trọng về tỷ lệ quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể theo Điều 21 và 22 sửa đổi, diện tích quảng cáo trên báo in sẽ không được vượt quá 30% tổng diện tích một ấn phẩm (giảm so với trước đây) và đối với tạp chí là 40%. Tương tự, thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình quảng bá (báo hình) được giới hạn ở mức 10% tổng thời lượng phát sóng một ngày (giảm so với trước) và với kênh truyền hình trả tiền là 5%. Các kênh, ấn phẩm chuyên quảng cáo không thuộc phạm vi điều chỉnh này.

Ngoài ra, Luật cũng yêu cầu phải có dấu hiệu rõ ràng phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác. Mục tiêu của những điều chỉnh này là nhằm nâng cao chất lượng nội dung, cân bằng lợi ích thương mại và trải nghiệm của độc giả, khán giả.

Đối với quảng cáo trên mạng, Luật giữ quy định không quảng cáo trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội vi phạm pháp luật để bảo vệ an toàn thương hiệu.

Về đề nghị bắt buộc nền tảng xuyên biên giới phải có đại diện pháp lý tại Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra điều này chưa phù hợp với cam kết WTO. Thay vào đó, Luật quy định trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng, bao gồm cả cá nhân, pháp nhân nước ngoài. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu quảng cáo tại Việt Nam phải thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam thực hiện, phù hợp với Luật Thương mại hiện hành./.

