Mỹ và Đức tìm cách thúc đẩy viện trợ cho Ukraine

Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine, ngày 28/4/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết nước này đang đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ Ukraine tiếp cận các trang thiết bị quân sự hiện đại của Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức khẳng định sự ủng hộ của Berlin, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu khác đẩy mạnh viện trợ cho Kiev.

Theo các nguồn tin, các thành viên chủ chốt của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 8/1 đã gặp lãnh đạo của các tập đoàn đầu tư cũng như giám đốc điều hành các tập đoàn sản xuất thiết bị và công nghệ quốc phòng hàng đầu của Mỹ, như Fortem Aerospace, Palantir Technologies Inc, Anduril Industries Inc và Skydio - nhà sản xuất thiết bị bay không người lái.

Trong cuộc gặp kéo dài 5 giờ, các bên tập trung thảo luận về hệ thống vũ khí, bao gồm thiết bị bay không người lái, cũng như cách thức chống lại những vụ tấn công từ những thiết bị loại này.

Ngoài ra, cuộc gặp cũng đề cập đến những thách thức trong công tác rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại ở Ukraine.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine vượt qua được những khó khăn về công nghệ quốc phòng.

Trong khi đó, từ Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 8/1 kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tăng cường hơn nữa nỗ lực viện trợ quân sự cho Kiev. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ hiện vẫn chưa thông qua khoản viện trợ cho Ukraine.

Phát biểu tại họp báo ở Berlin, Thủ tướng Scholz khẳng định nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ông Scholz bày tỏ hy vọng, tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU dự kiến diễn ra vào ngày 1/2/2024, các nước thành viên khối sẽ nhất trí thông qua gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine.

EU đã không đạt được đồng thuận về gói viện trợ này do Hungary phản đối đề xuất trên tại hội nghị thượng đỉnh EU hồi tháng 12/2023.

Hiện Đức là một trong những quốc gia châu Âu tích cực nhất trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine. Hồi cuối năm 2023, Đức đã quyết định tăng gấp đôi viện trợ quân sự của nước này cho Ukraine trong năm 2024 lên 8 tỷ euro (8,8 tỷ USD)./.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine Gói viện trợ bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không, bổ sung đạn dược cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 105mm và 155mm, đạn xuyên giáp và hơn 15 triệu băng đạn.