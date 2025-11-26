Nga phê duyệt kế hoạch 10 năm củng cố đoàn kết dân tộc

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh phê duyệt "Chiến lược chính sách quốc gia của Liên bang Nga đến năm 2036," văn bản quan trọng định hình tương lai quan hệ dân tộc và bản sắc quốc gia của nước Nga trong hơn một thập kỷ tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chiến lược gồm 61 điểm được chia thành 6 phần, nhằm điều phối hoạt động của các cơ quan liên bang, khu vực và địa phương về các vấn đề chính sách quốc gia, đồng thời phát triển hợp tác với xã hội dân sự. Văn bản đã được đăng tải chính thức trên cổng thông tin pháp lý của Nga.

Mục tiêu cốt lõi của chiến lược là củng cố đoàn kết dân tộc, đảm bảo ổn định nội bộ và phát triển hài hòa các dân tộc Nga, từ đó bảo tồn tính thống nhất lịch sử, toàn vẹn lãnh thổ cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng của nhân dân đa sắc tộc - nền tảng của quốc gia-nền văn minh đặc sắc mà Nga hướng tới.

Đáng chú ý, chiến lược lần đầu tiên xác định rõ ràng các mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến vấn đề sắc tộc.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, văn bản cảnh báo về sự hình thành các cộng đồng sắc tộc tập trung đông không điển hình tại một số vùng lãnh thổ do quá trình di cư bên ngoài gây ra, coi đây là một trong những mối đe dọa cần được kiểm soát.

Các ưu tiên chính sách được nêu rõ bao gồm đấu tranh chống chủ nghĩa tân Quốc xã, chủ nghĩa bài Nga, phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

Moskva đặc biệt chú trọng tăng cường hòa hợp giữa các dân tộc và liên tôn giáo, ngăn ngừa xung đột trên cơ sở sắc tộc và tôn giáo, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bình đẳng và chống phân biệt đối xử.

Chiến lược kêu gọi củng cố bản sắc công dân Nga dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức, văn hóa và lịch sử truyền thống, song vẫn bảo tồn sự đa dạng văn hóa dân tộc và ngôn ngữ.

Các sáng kiến giáo dục nhằm ngăn chặn chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan cũng được lồng ghép vào kế hoạch thực thi.

Về chỉ tiêu cụ thể đến năm 2036, Chiến lược đặt ra ba mục tiêu đo lường: 95% công dân Nga định vị mình là người Nga, ít nhất 85% có đánh giá tích cực về quan hệ liên sắc tộc, và ít nhất 90% báo cáo không có sự phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc và ngôn ngữ.

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế cho Chiến lược được thông qua năm 2012 cho giai đoạn đến năm 2025./.

