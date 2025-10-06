Nga: Tình trạng gián đoạn do UAV là lời nhắc châu Âu về nguy cơ chiến tranh

Thế giới

Ông Medvedev cho rằng vẫn chưa rõ ai đứng sau làn sóng gián đoạn do UAV gây ra tại châu Âu, song khẳng định những sự cố này là lời nhắc nhở hữu ích đối với châu Âu về mối nguy hiểm của chiến tranh.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Reuters đưa tin cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 cho rằng vẫn chưa rõ ai đứng sau làn sóng gián đoạn do thiết bị bay không người lái (UAV) gây ra tại một số nước châu Âu, song khẳng định những sự cố này là lời nhắc nhở hữu ích đối với người dân châu Âu về mối nguy hiểm của chiến tranh.

Ông Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - bác bỏ giả thuyết cho rằng tình trạng gián đoạn gần đây, bao gồm việc ảnh hưởng tới hoạt động hàng không tại Đức và Đan Mạch, có liên quan đến Nga hoặc các lực lượng ủng hộ Moskva.

Ông Medvedev - nhân vật được biết đến với lập trường cứng rắn chống phương Tây - nhấn mạnh điều quan trọng nhất, bất kể ai chịu trách nhiệm, là người dân châu Âu đã phần nào cảm nhận được chiến tranh có thể mang lại những gì cho Lục địa già - viễn cảnh mà ông cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang kích động vì lý do chính trị và tài chính.

Những cuộc thảo luận của châu Âu về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Moskva để tài trợ vũ khí cho Ukraine, cùng với những tuyên bố về khả năng bắn hạ máy bay Nga nếu xâm nhập không phận châu Âu và kế hoạch xây dựng “bức tường chống UAV,” đã khiến giới chức Nga tức giận.

Moskva nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào, bất chấp các cáo buộc ngược lại./.

