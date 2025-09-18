Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất dù lạm phát vẫn ở mức cao

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 18/9 thông báo giữ nguyên mức lãi suất chủ chốt 4%, trong bối cảnh lạm phát ở nước này vẫn cao hơn mục tiêu.

Động thái này diễn ra theo đúng dự đoán của thị trường và diễn ra chỉ một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/9 đã quyết định hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ xuống 4,0-4,25%.

Đây là lần cắt giảm đầu tiên của Fed sau 9 tháng nhằm ứng phó với những tín hiệu từ thị trường lao động Mỹ đang suy yếu.

Trong thông báo sau cuộc họp chính sách định kỳ, thống đốc BoE Andrew Bailey nêu rõ tình hình lạm phát chưa quay trở lại mức mục tiêu 2%, vì vậy bất kỳ quyết định cắt giảm lãi suất nào trong tương lai sẽ cần được tiến hành từng bước và hiệu quả.

Trước đó, hồi tháng 8, BoE đã cắt giảm lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4%, viện dẫn lo ngại tăng trưởng bị ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dữ liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) công bố ngày 26/8 vừa qua cho thấy, giá bán lẻ tại Anh trong tháng 8 đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ tháng 3/2024, do giá thực phẩm tăng bất chấp nỗ lực hạn chế tăng giá của các nhà bán lẻ./.

Kinh tế Anh tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý 2 Các lĩnh vực dịch vụ, xây dựng và sản xuất đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong quý 2/2025, với mức tăng trưởng trong tháng 6 đạt 0,4%, vượt mức 0,2% mà các nhà phân tích dự báo.