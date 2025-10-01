Nghệ An: Hàng nghìn hộ dân bị cô lập do lũ sau bão số 10

Từ đêm 29/9 đến sáng 30/9/2025, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua do ảnh hưởng của bão số 10 (BUALOI).

Đặc biệt, tại các địa phương miền Tây Nghệ An, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, gây ngập sâu trên diện rộng.

Các địa phương miền núi như Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Quỳ Hợp… bị ảnh hưởng nặng nề, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Hàng ngàn hộ dân vẫn còn ngập lụt

Tại xã Tân Kỳ, nước sông Con dâng cao bất ngờ, chia cắt giao thông và nhấn chìm nhiều khu dân cư. Tuyến đường 15B nối xã Tân Kỳ đi Nghĩa Dũng đã bị chia cắt hoàn toàn.

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển giữa mênh mông nước. Đặc biệt, 9 xóm với hơn 8.000 hộ dân ngập trong nước. Nhà văn hóa xóm Diễn Nam, nơi từng là điểm sinh hoạt cộng đồng, nay bị nước bao vây tứ phía, trở thành nơi trú tạm cho những gia đình thuộc diện phải di dời.

Chị Hoàng Thị Lan, xã Tân Kỳ, chia sẻ: "Nước lên quá nhanh khiến người dân rất khó khăn trong việc ứng phó, không kịp kê đồ đạc lên cao. Dù lũ lớn gây thiệt hại nặng nề, tôi thấy bà con đoàn kết hơn bao giờ hết. Hàng xóm giúp nhau di chuyển tài sản, chia sẻ từng gói mì, chai nước. Chính quyền cũng phản ứng rất kịp thời, đưa thuyền đến tận nhà để sơ tán người dân."

Theo ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, khoảng 1/3 dân số trong xã bị ngập nước. Từ tối 28/9 đến nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng trên địa bàn di dời khoảng 600 hộ dân đến nơi an toàn.

Sáng nay (1/10), nước đã bắt đầu rút, công tác thống kê thiệt hại đang được tiến hành gấp rút. Với tình hình lũ sông Con diễn biến phức tạp như vậy, ước thiệt hại của người dân là khá nặng nề.

Tại huyện Quỳ Châu, nước sông Hiếu dâng cao từ 5–7m trong đêm 29/9, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Nhiều gia đình phải trèo lên nóc nhà để tránh lũ. Quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu mênh mông biển nước, giao thông tê liệt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã huy động thuyền để đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Phan Văn Tình, xã Tân Kỳ, cho biết: "Đây là đợt lũ lớn nhất mà tôi từng chứng kiến, chưa bao giờ thấy nước lên nhanh và dữ như lần này. Chúng tôi kê đồ lên cao, nhưng chỉ trong vài tiếng, nước đã ngập đến mái."

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Châu, cho biết: "Nước sông dâng cao nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Ngoài 500 hộ dân bị thiệt hại, một số cơ quan, trường học cũng hư hỏng, trong đó nặng nhất là hai điểm trường mầm non và tiểu học Tà Sỏi (xã Châu Hạnh cũ), một trạm y tế trên địa bàn cũng bị hư hỏng. Hiện nay, nước đã rút, công tác khắc phục đang được chính quyền cùng nhân dân địa phương tích cực triển khai với phương châm ‘4 tại chỗ’.

Địa phương cũng đã có văn bản đề nghị Sở Y tế cấp thêm thuốc sát trùng, khử khuẩn để phun tiêu độc cho những vùng bị ngập."

Khẩn trương xử lý sự cố vỡ đập sông Vinh

Sáng 1/10, nước sông Vinh dâng cao đã làm một đoạn bờ sông Vinh nằm trên đường Vĩnh Giang, phường Trường Vinh bất ngờ vỡ.

Cảnh tàn phá do bão số 10 tại phường Vinh Phú, Nghệ An. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Nước tràn qua, phá vỡ mặt đường và cầu, tạo dòng chảy rộng khoảng 6m, đe dọa cuộc sống hàng nghìn hộ dân lân cận. Ngay khi nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động gần 200 cán bộ, chiến sỹ và hơn 120 dân quân phối hợp cùng địa phương tham gia xử lý sự cố.

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các lực lượng triển khai nhanh phương án khắc phục, ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, túc trực nghiêm túc 24/24 giờ để kiểm soát tình hình, kịp thời ứng phó khi có diễn biến bất thường.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, sự cố đã được khống chế. Nhằm bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, đồng thời tạm dừng lưu thông qua đoạn đường.

Các phương án phân luồng giao thông cũng được triển khai, hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến đường khác.

Để ứng phó với bão số 10, tỉnh Nghệ An đã kích hoạt phương án "4 tại chỗ", huy động hơn 25.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và lực lượng tự vệ ở các huyện, xã để ứng cứu. Phương tiện cơ giới như ôtô, máy xúc, máy đào, canô… được triển khai khẩn cấp.

Thống kê sơ bộ thiệt hại ban đầu do bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất lớn. Cụ thể: 1 người tử vong, 11 người bị thương.

Về cơ sở vật chất, bão số 10 khiến 32 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.400 nhà bị sạt lở, hư hỏng, gần 44.600 nhà bị tốc mái. Mưa bão cũng làm hư hại hơn 10.500ha lúa, rau màu; hơn 4.100ha cây trồng lâu năm; gần 5.000 ha cây trồng hàng năm; hơn 170.000 con gia súc, gia cầm bị chết.

Hàng loạt tuyến giao thông bị hư hại với 82 điểm ách tắc do ngập và sạt lở, trong đó riêng Quốc lộ có 48 điểm, tỉnh lộ có 34 điểm… Thiệt hại ước tính hơn 1.400 tỷ đồng./.



