Thế giới

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ hài lòng khi thị sát đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ

Ông Kim Jong Un mới đây đã đến thăm trụ sở Quân đoàn 11 của Quân đội Triều Tiên, đồng thời bày tỏ "sự hài lòng" về khả năng sẵn sàng của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất trong quân đội nước này.

Đài Trang
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm trụ sở Quân đoàn 11 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm trụ sở Quân đoàn 11 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Ngày 2/11, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến công tác kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của một đơn vị tác chiến đặc biệt và chỉ thị tiếp tục củng cố năng lực đơn vị này.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Un mới đây đã đến thăm trụ sở Quân đoàn 11 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và theo dõi một buổi huấn luyện.

Nhà lãnh đạo bày tỏ "sự hài lòng" về khả năng sẵn sàng của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất trong quân đội Triều Tiên. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực của đơn vị thông qua biện pháp tổ chức và cơ cấu quân sự, đồng thời cho biết Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ xem xét vấn đề này một cách toàn diện./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhà lãnh đạo Triều Tiên #quân đội Triều Tiên #Nhà lãnh đạo Kim Jong Un #đơn vị tinh nhuệ Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh giành giải Đặc biệt - giành chiến thắng chung cuộc. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Sinh viên Nhật Bản ngày càng say mê học tiếng Việt

Cuộc thi hùng biện tiếng Việt năm nay có sự tham gia của 18 thí sinh đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông có giảng dạy tiếng Việt như Đại học Ngoại ngữ Kanda, Đại học Osaka...