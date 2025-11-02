Nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ hài lòng khi thị sát đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ

Ngày 2/11, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến công tác kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của một đơn vị tác chiến đặc biệt và chỉ thị tiếp tục củng cố năng lực đơn vị này.



Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Un mới đây đã đến thăm trụ sở Quân đoàn 11 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và theo dõi một buổi huấn luyện.

Nhà lãnh đạo bày tỏ "sự hài lòng" về khả năng sẵn sàng của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất trong quân đội Triều Tiên. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực của đơn vị thông qua biện pháp tổ chức và cơ cấu quân sự, đồng thời cho biết Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ xem xét vấn đề này một cách toàn diện./.

