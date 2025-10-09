Nhà máy Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy, đảm bảo an toàn hồ chứa

Để đảm bảo an toàn công trình và vận hành điều tiết các hồ chứa, vào lúc 10 giờ sáng 9/10, Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La.

Theo bản tin số 081025HV/DBQG_DBTV ngày 8/10/2025 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về dự báo thủy văn 5 ngày dòng chảy đến hồ Sơn La đưa ra lưu lượng lớn nhất là 4.000 m3/s, lưu lượng trung bình là 3.100 m3/s.

Lúc 7 giờ sáng 9/10, lưu lượng đến hồ Sơn La là 3.958 m3/s; mực nước hồ ở cao trình 216,25 m; lưu lượng chạy máy là 2.091 m3/s.

Lưu lượng đến hồ đang cao hơn lưu lượng chạy máy, Công ty Thủy điện Sơn La báo cáo và đề xuất mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào lúc 10 giờ sáng 9/10, với tổng lưu lượng xả qua đập là 4.439 m3/s; trong đó, lưu lượng qua các tổ máy là 2.600 m3/s, lưu lượng qua tràn là 1.839 m3/s.

Trước khi xả đáy, Công ty Thủy điện Sơn La đã ban hành Công văn số 1822/TĐSL-KTAT gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Ngoài ra, Trực ban Phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La khẩn trương thông báo cho các địa phương, đơn vị, nhân dân vùng hạ du đập thủy điện Sơn La biết để chủ động phòng tránh tai nạn hoặc thiệt hại có thể xảy ra.

Để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, vật nuôi, người dân không đánh bắt cá, vớt củi, chăn thả gia súc, gia cầm, không qua lại bằng phương tiện vận tải và các hoạt động khác tại các khu vực lòng sông trong thời gian xả đáy, xả tràn./.

