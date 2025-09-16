Nhiều nước thành viên NATO củng cố phòng thủ sườn phía Đông

Nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường các biện pháp phòng thủ tại sườn phía Đông của châu Âu: từ triển khai lực lượng, xây dựng công trình phòng thủ đến mua sắm vũ khí hiện đại.

Những diễn biến này được thúc đẩy trong bối cảnh NATO đang triển khai hoạt động quân sự Eastern Sentry nhằm củng cố sườn Đông sau sự cố nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận Ba Lan mới đây.

Trong khuôn khổ chiến dịch trên, Bộ Quốc phòng Anh thông báo sẽ triển khai máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon từ căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Coningsby ở Lincolnshire để thực hiện các chuyến bay tuần tra trên không phận Ba Lan trong những ngày tới, với sự hỗ trợ của dòng máy bay tiếp liệu Voyager.

Ngoài Anh, các quốc gia khác trong NATO như Pháp, Đức và Đan Mạch cũng triển khai lực lượng không quân tham gia Eastern Sentry.

Trong khi đó, Estonia thông báo kế hoạch xây dựng “hào chống tăng” dài 40 km và gần 600 hầm trú ẩn ở khu vực biên giới Đông Nam. Kế hoạch này nằm trong sáng kiến “Tuyến phòng thủ Baltic” và dự kiến sẽ được hoàn tất muộn nhất vào cuối năm 2027.

Hãng thông tấn Belga của Bỉ đưa tin Bộ Quốc phòng nước này sẽ mua các tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder và hệ thống dẫn đường của với tổng trị giá khoảng 280 triệu euro (tương đương 330,8 triệu USD). Hoạt động mua sắm này nhằm trang bị cho đội máy bay F-35 của Bỉ./.

Tổng thống Ba Lan thông qua việc triển khai lực lượng NATO trên lãnh thổ Tổng thống Ba Lan đã ký nghị quyết bày tỏ đồng thuận về sự hiện diện của lực lượng vũ trang NATO trên lãnh thổ Ba Lan như một sự tăng cường cho nước này trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry.