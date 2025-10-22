Nữ Thủ tướng Nhật Bản phê chuẩn danh sách 26 thứ trưởng cao cấp

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 22/10 đã phê chuẩn danh sách 26 Thứ trưởng cao cấp và 28 Thứ trưởng Nghị viện, trong đó có 7 nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) từng bị cáo buộc liên quan tới vụ bê bối quỹ chính trị.

Động thái này đảo ngược cách tiếp cận của các đời Thủ tướng tiền nhiệm và dự kiến sẽ vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ phe đối lập.

Theo danh sách được công bố, một số gương mặt đáng chú ý gồm ông Iwao Horii, ông Yukinori Nemoto, ông Hajime Sasaki, ông Yasuyuki Sakai, bà Harumi Takahashi, ông Takuo Komori và ông Ryusho Kato.

Nhóm chính trị gia này bị phát hiện đã không kê khai đầy đủ thu nhập từ các sự kiện gây quỹ, hình thành quỹ đen gây chấn động chính trường Nhật Bản từ cuối năm 2023.

Vụ bê bối khiến uy tín của LDP sụt giảm nghiêm trọng và dẫn đến việc liên minh cầm quyền với đảng Komeito mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử gần nhất.

Đầu tháng này, Komeito cũng tuyên bố rút khỏi liên minh, cho rằng LDP “xử lý chưa thỏa đáng” vụ việc.

Trong khi đó, theo các nguồn tin chính phủ, bà Takaichi dự kiến sẽ công bố trong bài phát biểu chính sách tại Quốc hội vào ngày 24/10 kế hoạch đẩy nhanh mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP sớm hơn 2 năm so với lịch trình ban đầu.

Động thái này phù hợp với lập trường cứng rắn của bà về quốc phòng, trong bối cảnh Nhật Bản đang tăng tốc củng cố năng lực răn đe và phòng vệ trước các thách thức an ninh khu vực.

Hiện LDP cùng đồng minh mới là đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) vẫn chỉ chiếm thiểu số tại cả Hạ viện và Thượng viện, buộc chính phủ của bà Takaichi phải tìm kiếm sự ủng hộ của phe đối lập để thông qua ngân sách và các dự luật trọng điểm./.

Tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết kích thích kinh tế, ngăn lạm phát Ngày 21/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố sẽ sớm chỉ đạo các quan chức chính phủ soạn thảo gói kích thích kinh tế nhằm đối phó với chi phí sinh hoạt gia tăng.