Phong trào Hồi giáo Hamas đã trao trả toàn bộ con tin cho Israel

Reuters đưa tin, Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 13/10 đã bàn giao toàn bộ 20 con tin còn sống cho Israel, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc kết thúc hai năm chiến tranh tàn khốc tại Dải Gaza, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đóng vai trò trung gian hòa giải - tuyên bố đây là “một ngày trọng đại.”

Quân đội Israel cho biết đã tiếp nhận 13 con tin còn lại sau khi nhóm đầu tiên gồm 7 người được bàn giao trước đó cùng ngày.

Thông báo này đã khiến hàng nghìn người tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv vỡ òa trong tiếng reo hò, ôm chầm và khóc nức nở.

Truyền hình Israel phát hình ảnh các xe buýt chở tù nhân Palestine được phóng thích theo thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin di chuyển từ các nhà tù Israel về phía Dải Gaza.

Trước đó, trưa 13/10 (theo giờ Việt Nam), chiến dịch trao đổi con tin và tù nhân giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã chính thức bắt đầu, đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

20 con tin còn sống được Hamas trả tự do tại nhiều địa điểm khác nhau tại Gaza và đã được Israel tiếp nhận, trong khi các thi thể con tin thiệt mạng cũng sẽ được đưa về Israel để tiến hành xác định danh tính.

Phía Israel cũng thả hơn 1.700 tù nhân Palestine, trong đó có nhiều người bị kết án tù chung thân. Cuộc trao đổi con tin-tù nhân diễn ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ có chuyến thăm tới Israel ngày 13/10.

Ngay sau khi nhóm con tin đầu tiên được chuyển giao từ Hamas sang Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, các lực lượng của Israel lập tức tiếp nhận và đưa đến căn cứ Re’im. Tại đây, họ sẽ được đoàn tụ với gia đình và kiểm tra y tế ban đầu.

Sau đó, những người này được trực thăng, xe cứu thương tới các cơ sở y tế trọng điểm trong cả nước. Trong số các bệnh viện được phân công tiếp nhận có Trung tâm Y tế Sheba (Ramat Gan), Ichilov (Tel Aviv) và Beilinson (Petah Tikva).

Theo Bộ Y tế Israel, toàn bộ hệ thống y tế đang vận hành theo chế độ khẩn cấp cấp quốc gia. Mỗi con tin sẽ được cách ly trong khu riêng biệt, có phòng cá nhân, khu vực sinh hoạt chung và được đảm bảo quyền tiếp xúc với người thân trong điều kiện an toàn tuyệt đối.

Ngay khi đến các bệnh viện, các con tin sẽ trải qua quy trình kiểm tra y tế toàn diện gồm đánh giá tâm lý, xét nghiệm máu, chức năng nội tạng, dinh dưỡng và miễn dịch.

Bên cạnh việc tiếp nhận người còn sống, trong ngày 13/10, Israel cũng sẽ tiếp nhận một số thi thể con tin thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ.

Quá trình nhận dạng sẽ được tiến hành tại Viện Pháp y ở Abu Kabir và được thực hiện bằng các kỹ thuật pháp y tiên tiến, kết hợp giữa chẩn đoán hình ảnh, phân tích ADN và hồ sơ nha khoa.

Sau khi danh tính được xác nhận, Bộ Các dịch vụ Tôn giáo Israel sẽ phối hợp với gia đình các nạn nhân để tổ chức tang lễ theo nghi thức Do Thái, đồng thời cung cấp hỗ trợ tâm lý suốt 7 ngày tang lễ truyền thống (shiva)./.

