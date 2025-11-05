SEA Games 2025: Chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu giành 129 huy chương Vàng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại sự kiện “Gặp gỡ báo chí: SEA Games 2025 lần thứ 5” được tổ chức ngày 4/11 tại Bangkok, đại diện các liên đoàn thể thao quốc gia của Thái Lan đã khẳng định sẵn sàng cho SEA Games lần thứ 33 trên sân nhà, đồng thời công bố mục tiêu đạt 129 huy chương Vàng, chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Trong đó, một số nội dung thi đấu được quan chức các liên đoàn thể thao Thái Lan bổ sung vào mục tiêu giành huy chương Vàng tại SEA Games tới bao gồm: Bóng chuyền (mục tiêu: 2 huy chương Vàng) và bóng chày (2 huy chương Vàng).

Các môn thể thao khác có tiềm năng giành huy chương gồm Teqball (5 huy chương Vàng), bóng gỗ (5 huy chương Vàng), bóng ném (2 huy chương Vàng), bóng rổ (2 huy chương Vàng), bóng mềm (ít nhất 1 huy chương Bạc).

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia (từ ngày 5-17/5/2023), Thái Lan xếp thứ hai toàn đoàn, giành được 108 huy chương Vàng, 96 huy chương Bạc và 108 huy chương Đồng.

Ở kỳ SEA Games đó, vị trí số 1 chung cuộc thuộc về Đoàn thể thao Việt Nam với tổng cộng 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc và 114 huy chương Đồng.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 sẽ được Thái Lan đăng cai tổ chức từ ngày 9-20/12 sắp tới, với Bangkok là địa điểm đăng cai chính, cùng với hai tỉnh Chonburi và Songkhla./.

