Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm khi căng thẳng Mỹ-Trung hạ nhiệt

Trong phiên giao dịch chiều 21/10, các thị trường chứng khoán châu Á cùng ghi điểm.

Theo giới phân tích, động lực cho thị trường là những tuyên bố mang tính hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump, góp phần giảm bớt lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 3,4% và đóng cửa ở mức 49.185,50 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) cũng tăng 2,4% lên 25.858,83 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải nhích nhẹ 0,6%, chốt phiên ở mức 3.863,89 điểm.

Thị trường chứng khoán Hong Kong, Thượng Hải chốt phiên tăng mạnh, sau khi số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng phù hợp với kỳ vọng trong quý 3/2025, dù tốc độ này là chậm nhất trong vòng một năm.

Theo ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Trade Nation, thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với xu hướng tăng nhờ kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang hạ nhiệt.

Tổng thống Trump gần đây đã có những phát biểu nhẹ nhàng hơn với Trung Quốc, sau khi từng cảnh báo áp thuế mạnh vào đầu tháng.

Ông tỏ ra lạc quan trước cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên 21/10, VN-Index tăng 27 điểm lên 1.663,43 điểm. HNX-Index tăng nhẹ 1,63 điểm lên 264,65 điểm./.

VN-Index đi "tàu lượn," thị trường tăng 27 điểm trong phiên giao dịch đầy cảm xúc Thị trường đóng cửa, VN-Index cộng thêm 27 điểm, lên mức 1.663,43 điểm. Cùng với đó, HNX-Index tăng nhẹ 1,63 điểm, lên mức 264,65 điểm. Trong khi, UpCoM-Index giảm nhẹ 0,85 điểm và xuống 109,46 điểm.