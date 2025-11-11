Thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều tăng điểm

Phiên 11/11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực trong bối cảnh phân hóa ngành rõ nét, với nhóm tài chính, bất động sản và bảo hiểm là những điểm sáng, trong khi một số nhóm như thiết bị, chăm sóc sức khỏe và viễn thông vẫn chịu áp lực giảm.

Dù có giai đoạn giằng co trong phiên sáng, thị trường vận động tích cực trong phiên chiều và khép lại với sắc xanh áp đảo.

Chốt phiên 11/11, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.593,61 điểm, HNX-Index tiến gần 3 điểm, đạt 261,08 điểm.

Nhóm vốn hóa lớn như VHM, VIC, VRE, VPL, MSN, VNM cùng các mã tài chính như BID, CTG, SSI, SHB là những tác nhân hỗ trợ tích cực cho chỉ số VN-Index, trong khi HVN và LPB tạo áp lực giảm.

Nhóm tài chính nổi bật với VIX tăng hơn 4%, SSI gần 4%, SHB hơn 3%, cùng STB, CTG, SHS, VCI… đồng loạt tăng điểm. Tuy nhiên, LPB, TCX, VIB, SSB… giảm nhẹ.

Nhóm bất động sản cũng diễn biến tích cực với VIC, VHM, CEO, VRE, DXG, DIG… tăng từ 2 - 3%, ngược lại VPI, KBC, HDC, NVL, KHG, NLG… giảm giá. Cổ phiếu bảo hiểm ghi nhận một phiên tăng đồng loạt, gồm BVH, PVI, PRE, BMI, ABI...

Tuy VN-Index kết thúc phiên tăng, sự phân hóa giữa ngành vẫn hiện hữu. Nhóm thiết bị, chăm sóc sức khỏe (TNH, TTD, JVC, DP1, BBT…) và dịch vụ viễn thông (VGI, FOX, SGT, ICT…) là hai nhóm giảm mạnh nhất.

Giá trị thanh khoản phiên hôm nay chỉ đạt gần 22.000 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các phiên gần đây.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng nhẹ khoảng 76 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 75 tỷ đồng. MBB bị bán mạnh nhất với 69 tỷ đồng, STB và CTG lần lượt bị bán ròng 66 tỷ đồng và 53 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 17 tỷ đồng, trong khi UPCOM ghi nhận bán ròng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, đà bán ròng đã giảm đáng kể so với các phiên trước.

Phiên 11/11 cho thấy tâm lý nhà đầu tư cải thiện, thị trường đảo chiều tăng điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản và bảo hiểm.

Dù thanh khoản vẫn duy trì mức thấp và áp lực bán ròng từ khối ngoại tồn tại, diễn biến tích cực cùng phân hóa ngành rõ nét cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tìm kiếm động lực để phục hồi./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị cho chu kỳ mới Khi mùa công bố kết quả kinh doanh kết thúc chính là khoảng lặng cần thiết để thị trường chuẩn bị cho một nhịp tăng mới, với cơ hội đến từ sự chọn lọc kỹ lưỡng và niềm tin vào triển vọng dài hạn.