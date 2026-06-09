Thời tiết ngày 9/6: Cảnh báo nguy cơ mưa trên 80mm tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn cục bộ tại đồng bằng Bắc Bộ và Hải Phòng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 9/6, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.Khu vực Hà Nội sáng 9/6 có mưa, mưa rào và dông; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Không khí lạnh cũng gây mưa cho khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Hải Phòng với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ngoài ra, chiều và tối 9/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Trên biển, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió có Đông Bắc mạnh cấp 4-5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh phía Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ khoảng 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh từ 10-25mm, có nơi trên 60mm; Sơn La từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Lai Châu, Lào Cai và Phú Thọ từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Tân Phong, Pa Tần, Thu Lũm; Bình Lư, Bum Nưa, Hồng Thu, Khoen On, Khổng Lào, Khun Há, Mường Kim, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Phong Thổ, Sin Suối Hồ, Tả Lèng (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Sơn La là các xã, phường: Chiềng Hặc, Ngọc Chiến; Bắc Yên, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Gia Phù, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Bang, Mường Chiên, Mường Cơi, Mường Giôn, Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Phù Yên, Song Khủa, Tà Xùa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xuân Nha.

Đối với tỉnh Phú Thọ gồm các xã phường: Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Hạ, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Phùng Nguyên, Tân Pheo, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thọ Văn; Bản Nguyên, Bằng Luân, Bao La, Cao Phong, Cao Sơn, Cự Đồng, Đà Bắc, Đan Thượng, Đào Xá, Đoan Hùng, Đức Nhàn, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hiền Quan, Hoàng Cương, Hương Cần, Hy Cương, Khả Cửu, Lâm Thao, Long Cốc, Mai Châu, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Hòa Bình, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Việt Trì, Pà Cò, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Mai, Tây Cốc, Thanh Ba, Thổ Tang, Thu Cúc, Thung Nai, Tiên Lương, Tiền Phong, Tu Vũ, Văn Lang, Văn Miếu, Vân Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lũng, Yên Kỳ, Yên Sơn.

Tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Tân Lĩnh, Trạm Tấu; Gia Hội, Hạnh Phúc, Khánh Hòa, Lục Yên, Nậm Chày, Sơn Lương, Tả Van, Việt Hồng; Bản Hồ, Bảo Ái, Bảo Hà, Cảm Nhân, Chấn Thịnh, Chế Tạo, Gia Phú, Hưng Khánh, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Lai, Âu Lâu, Cam Đường, Cầu Thia, Nam Cường, Nghĩa Lộ, Sa Pa, Trung Tâm, Văn Phú, Yên Bái, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phúc Lợi, Púng Luông, Quy Mông, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trấn Yên, Văn Bàn, Văn Chấn, Võ Lao, Xuân Quang, Yên Bình.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: An Tường; Bạch Xa, Bình An, Đồng Tâm, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hồng Sơn, Lâm Bình, Linh Hồ, Minh Quang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Nhữ Khê, Quảng Nguyên, Tân An, Tân Quang, Tân Thanh, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Trường Sinh, Việt Lâm, Yên Hoa.

Các xã phường thuộc tỉnh Thái Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bạch Thông, Chợ Đồn, Cường Lợi, Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, La Bằng, Lam Vỹ, Na Rì, Nghĩa Tá, Phú Lạc, Phượng Tiến, Thanh Mai, Vạn Phú, Yên Phong.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Đặc khu Vân Đồn, Cửa Ông, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Quảng Hà.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 9/6

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực trung du, đồng bằng và thành phố Hài Phòng sáng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời mát. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 đô C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phia Bắc 27-30 độ C, phia Nam 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rài rác, cục bộ có nơi mưa to; phia Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xây ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 đô C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phia Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rài rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rài rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xây ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chi Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rài rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xây ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C./.

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