Thông điệp về đối thoại, đổi mới và hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Sau hai thập niên kể từ Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Busan năm 2005, Hàn Quốc một lần nữa đảm nhận vai trò chủ nhà của APEC.

Việc Hàn Quốc lựa chọn cố đô Gyeongju - trung tâm văn hóa, lịch sử lâu đời, làm nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao năm nay không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn thể hiện sự kết nối giữa truyền thống và đổi mới, trong khi chủ đề “Xây dựng một tương lai bền vững: Kết nối, Đổi mới, Thịnh vượng” gửi đi thông điệp về đối thoại, hợp tác và phát triển bao trùm, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối trong việc định hình tầm nhìn mới cho châu Á-Thái Bình Dương.

APEC 2025 diễn ra trong thời điểm thế giới và khu vực chứng kiến nhiều chuyển động phức tạp. Từ những điều chỉnh chiến lược của các cường quốc đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, từ cạnh tranh công nghệ đến bất ổn địa chính trị, tất cả đang tạo nên một bức tranh nhiều thách thức. Tiến bộ vượt bậc của khoa học-công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra cơ hội tăng trưởng mới, song cũng kéo theo những nguy cơ về an ninh, việc làm và đạo đức công nghệ.

Song song với đó, xu hướng hoài nghi đối với toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương đang nổi lên, trong khi các thách thức an ninh phi truyền thống - từ biến đổi khí hậu đến an ninh mạng và dịch bệnh, ngày càng đa dạng. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với vai trò là động lực tăng trưởng chủ chốt của kinh tế thế giới, đồng thời cũng là tâm điểm của cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, vì thế trở thành không gian then chốt để định hình trật tự kinh tế và chính trị mới.

Trong bối cảnh ấy, chủ đề “Xây dựng một tương lai bền vững: Kết nối, Đổi mới, Thịnh vượng” mà Hàn Quốc lựa chọn cho Năm APEC 2025 phản ánh rõ tầm nhìn của nước chủ nhà: vừa gìn giữ tinh thần hợp tác truyền thống của APEC, vừa thích ứng với những yêu cầu mới của thời đại số và chuyển đổi xanh.

Từ đổi mới công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng đến tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, các ưu tiên mà Seoul đề xuất đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và bao trùm - nơi đối thoại và hợp tác tiếp tục là nền tảng cho thịnh vượng chung.

Với tầm nhìn là một “cường quốc tầm trung tự chủ," Seoul không chỉ mong muốn thể hiện năng lực điều phối đa phương, mà còn muốn khẳng định vị thế là cầu nối khu vực trong bối cảnh cạnh tranh cường quốc ngày càng gay gắt.

Ba trụ cột của chủ đề - kết nối, đổi mới và thịnh vượng, chính là ba hướng hành động ưu tiên để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương năng động, bền vững và bao trùm.

Kết nối là ưu tiên hàng đầu, hướng tới tăng cường trao đổi vật chất, thể chế và giao lưu nhân dân trong khu vực. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu sức ép từ chủ nghĩa bảo hộ, APEC tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống thương mại đa phương, với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là trụ cột. Hàn Quốc thúc đẩy các sáng kiến như chương trình Cải cách cơ cấu mới và mở rộng Thẻ Du lịch doanh nhân APEC, tạo thuận lợi cho kết nối cộng đồng doanh nghiệp và khoa học-công nghệ.

Đổi mới là trọng tâm thứ hai, với trọng điểm là chuyển đổi số và phát triển công nghệ mới. APEC 2025 hướng tới thu hẹp khoảng cách số, hình thành hệ sinh thái công nghệ bao trùm và bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tiến bộ khoa học. Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh hợp tác về trí tuệ nhân tạo - lĩnh vực mà nước này đặt mục tiêu vươn lên hàng đầu thế giới, nhằm thúc đẩy việc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và phục vụ phát triển chung của khu vực.

Thịnh vượng là trụ cột thứ ba, tập trung giải quyết các thách thức toàn cầu như năng lượng, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và y tế, đồng thời mở rộng cơ hội kinh tế cho phụ nữ, người khuyết tật và doanh nghiệp nhỏ. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất thảo luận về tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm - vấn đề Hàn Quốc coi là mối đe dọa dài hạn đối với tăng trưởng bền vững và an sinh xã hội.

Với việc đăng cai APEC lần thứ hai sau 20 năm, Hàn Quốc không chỉ là quốc gia chủ nhà mà còn là nước điều phối tích cực, đóng vai trò cầu nối giữa các cường quốc và khu vực. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tham dự APEC Gyeongju là minh chứng cho năng lực ngoại giao cân bằng và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Seoul trong các vấn đề khu vực.

Địa điểm tổ chức sự kiện, thành phố Gyeongju từng là kinh đô của vương triều Silla, nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa Hàn Quốc, cho thấy một tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển: tôn vinh quá khứ, nhưng hướng mạnh về tương lai. Tại đây, Hàn Quốc đã kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống với hình ảnh quốc gia công nghệ tiên tiến, qua đó khẳng định “sức mạnh mềm” và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Theo ước tính, APEC 2025 sẽ mang lại cho Hàn Quốc lợi ích kinh tế lên tới 7.400 tỷ won (khoảng 5,2 tỷ USD) và tạo ra khoảng 23.000 việc làm. Bên cạnh các lợi ích hữu hình như tăng doanh thu du lịch, lưu trú, vận tải và hậu cần, sự kiện cũng góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Gyeongju và Hàn Quốc đến hàng nghìn đại biểu, doanh nghiệp và hơn 2.000 phóng viên quốc tế. Về dài hạn, đây sẽ là cú hích cho thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao thương hiệu quốc gia.

APEC Busan 2005 tập trung vào tự do hóa thương mại, đầu tư và hội nhập khu vực. Hai mươi năm sau, APEC Gyeongju 2025 phản ánh bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển: từ mở cửa thị trường sang đổi mới sáng tạo, từ tăng trưởng kinh tế sang phát triển bền vững và bao trùm. Phát biểu khai mạc Tuần lễ Cấp cao, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh sau 20 năm, APEC trở lại Hàn Quốc không chỉ là sự kiện hợp tác kinh tế, mà còn là diễn đàn đối thoại toàn cầu về tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sự kiện APEC Gyeongju sẽ là một diễn đàn hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa toàn cầu, đồng thời cũng là cột mốc lịch sử góp phần định hình trật tự thương mại thế giới. Hàn Quốc sẽ tiếp tục thể hiện nỗ lực đóng góp vào tầm nhìn dài hạn của APEC và tiếp tục thúc đẩy sự thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

