Tiền Giang phát triển vùng trồng xoài tập trung rộng hơn 3.300ha

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu tại những địa bàn khó khăn, các huyện vùng kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền (Tiền Giang): Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy… đã xây dựng vùng xoài tập trung trên 3.300ha với những giống xoài đặc hữu nổi tiếng, là nguồn nông sản xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh lớn như xoài cát Hòa Lộc, xoài tượng da xanh, xoài cát chu,…; sản lượng mỗi năm đạt khoảng 66.000 tấn quả.

Huyện Cái Bè được xem là thủ phủ xoài của địa phương, với trên 2.300ha xoài; trong đó, riêng diện tích xoài cát Hòa Lộc chuyên canh đạt khoảng 260ha, cho sản lượng mỗi năm gần 3.000 tấn quả.

Xoài cát Hòa Lộc là một trong những giống cây ăn trái đặc sản nổi tiếng của miệt vườn Tiền Giang, có xuất xứ từ xã Hòa Hưng (huyện Cái Bè) đã được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chỉ dẫn địa lý xuất xứ xoài cát Hòa Lộc theo Quyết định số 1737/QĐ-SHTT, ngày 03/09/2009.

Khu vực chỉ dẫn địa lý sản phẩm xoài cát Hòa Lộc gồm địa bàn 13 xã của huyện Cái Bè là Hòa Hưng, An Hữu, An Thái Trung, Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Đức Đông, Thiện Trí, Hòa Khánh, Hậu Thành và Mỹ Lợi A.

Để phát huy tiềm năng và lợi thế cây xoài xuất khẩu trên địa bàn kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuyển giao khoa học kỹ thuật theo hướng VietGAP, giúp nông dân trồng xoài giải quyết tốt các vấn đề về kỹ thuật canh tác như trồng, chăm sóc, bón phân cân đối, tỉa cành tạo tán, điều tiết nước, kìm hãm sinh trưởng để xử lý ra hoa, điều khiển rải vụ thu hoạch, ứng dụng công nghệ bao trái, thu hoạch, bảo quản, quản lý sâu bệnh gây hại, trẻ hóa vườn xoài già cỗi; cơ giới hóa các khâu làm đất, phun thuốc bảo vệ thực vật, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước kết hợp bón phân.

Qua đó, giúp tăng năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như nghiên cứu chuyển giao công nghệ bảo quản và chế biến các sản phẩm có tiềm năng thương mại cao từ trái xoài.

Tỉnh đã triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển toàn diện xoài cát Hòa Lộc bao gồm nhiều nội dung: điều tra xã hội học, đánh giá hiệu quả kinh tế vườn xoài, đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân trong vùng chuyên canh tại huyện Cái Bè… với sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan khoa học như Trường Đại học Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang cùng với các địa phương thực hiện Dự án chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ xoài cát Hòa Lộc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Qua đó, thành lập Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè), có quy mô hơn 100 thành viên, diện tích canh tác gần 70ha xoài cát Hòa Lộc chuyên canh, sản lượng cho thu hoạch hàng năm gần 1.000 tấn quả cung ứng thị trường.

Việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho trái xoài nói chung được địa phương hết sức quan tâm.

Từ năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đưa trái xoài cát Hòa Lộc lên phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Theo đánh giá, đây là kênh quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại hiệu quả cho trái xoài cát Hòa Lộc, kích cầu tiêu dùng, góp phần hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất-tiêu thụ nông sản hàng hóa địa phương.

Hiện tại, xoài cát Hòa Lộc còn được xuất khẩu sang nhiều nước như Pháp, Mỹ, Canada, Australia, Nhật, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.

Ngoài xoài cát Hòa Lộc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu VINA T&T và Công Ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Nông Sản Thanh Bình xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 20ha chuyên canh xoài tượng da xanh phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện Cái Bè.

Trong tháng 3/2025 vừa qua, lần đầu tiên hai doanh nghiệp đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên gồm 1 tấn xoài tượng da xanh sang Mỹ và 6 tấn xoài tượng da xanh sang Australia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng nhấn mạnh, trái xoài tươi xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ là kết quả của quá trình nỗ lực đàm phán suốt một thời gian dài của các cơ quan chuyên môn Việt Nam với Hoa Kỳ, mở ra nhiều cơ hội mới, giúp nông sản hàng hóa địa phương tiếp cận thị trường toàn cầu, khẳng định vị thế của nông sản Tiền Giang.

Trước thời cơ và vận hội chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu của trái xoài - một trong những loại trái cây có lợi thế cạnh tranh của địa phương, ông Phạm Văn Trọng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè cùng các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch phát triển các vùng trồng xoài theo từng địa bàn, phù hợp đặc thù thổ nhưỡng gắn với hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng, tăng cường xúc tiến thương mại trái xoài tươi đến các thị trường tiềm năng trên thế giới.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam chia sẻ để đảm bảo điều kiện xuất khẩu chính ngạch xoài sang thị trường các nước, Tiền Giang đã có trên 1.800ha xoài chuyên canh được cấp 57 mã số vùng trồng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh còn tích cực hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất xoài và doanh nghiệp xuất khẩu về truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng nguồn nông sản xuất khẩu.

Mặt khác, kết nối với các đơn vị kiểm định, đánh giá chất lượng nhằm đảm bảo hàng hóa đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn phía nước nhập khẩu. Thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát việc cấp, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ.

Ngoài ra, tỉnh tăng cường khuyến cáo nông dân chỉ mở rộng diện tích trồng xoài khi có liên kết sản xuất và tiêu thụ; tích cực hướng dẫn nông dân, hợp tác xã thực hiện hiệu quả theo nhu cầu của thị trường và đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Từ đó, mở ra tương lai phát triển bền vững cho vùng chuyên canh xoài cát tại vùng kiểm soát lũ đầu nguồn tỉnh Tiền Giang, tăng thêm nguồn cung nông sản hàng hóa xuất khẩu chất lượng cao, giúp nông dân cụ thể hóa chủ trương “chung sống với lũ” thông qua việc tổ chức lại sản xuất hợp lý, hiệu quả, giảm nhẹ thiên tai vừa tạo dựng cơ nghiệp, ổn định cuộc sống và xây dựng nông thôn mới thành công./.

Tiền Giang xuất khẩu lô xoài tượng da xanh đầu tiên sang thị trường Hoa Kỳ Lô hàng gồm 1 tấn xoài tượng da xanh xuất khẩu sang Hoa Kỳ mở ra nhiều cơ hội mới, giúp nông sản hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu cũng như khẳng định vị thế của nông sản Tiền Giang.