Tổng thống Ai Cập kêu gọi tận dụng cơ hội thúc đẩy hòa bình Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty ngày 8/10 cho biết một số quốc gia Arập dự kiến sẽ ký kết các hiệp định hòa bình với Israel sau khi cuộc xung đột tại Dải Gaza kết thúc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya Al Hadath cùng ngày, ông Abdelatty khẳng định: “Nếu các bên đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza, các quốc gia Arập sẽ tiếp bước bằng cách ký các hiệp định hòa bình với Israel.”

Ông mô tả các cuộc đàm phán hiện nay giữa Hamas và Israel tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập mang tính “quyết định,” đồng thời nhấn mạnh Cairo đang nỗ lực nghiêm túc nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza.

Theo Ngoại trưởng Abdelatty, người bảo đảm chính cho thành công của các cuộc đàm phán là Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đề xuất kế hoạch nhiều giai đoạn nhằm chấm dứt xung đột Gaza.

Ông cho biết các cuộc thảo luận hiện tập trung vào giai đoạn đầu của kế hoạch, cho phép đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, chấm dứt giao tranh và trao đổi con tin.

Kế hoạch của ông Trump được ông Abdelatty đánh giá là có “các yếu tố cốt lõi tích cực,” bao gồm bác bỏ việc sáp nhập Gaza và Bờ Tây, phản đối di dời cưỡng ép và cam kết thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Kênh Al Arabiya Al Hadath dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết hiện vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết, trong đó có bản đồ chi tiết các giai đoạn rút quân của Israel và thời gian biểu trao trả thi thể con tin đã thiệt mạng. Hamas cũng được cho là yêu cầu 400 xe tải chở viện trợ nhân đạo được phép vào Gaza mỗi ngày.

Trong diễn biến liên quan, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune ngày 8/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã kêu gọi tận dụng động lực từ kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Trump cùng các tuyên bố công nhận gần đây của cộng đồng quốc tế đối với nhà nước Palestine, nhằm khởi động tiến trình chính trị hướng tới giải pháp hai nhà nước phù hợp với luật pháp quốc tế.

Truyền thông Ai Cập cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các nỗ lực của Cairo nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza và triển khai kế hoạch hòa bình 20 điểm do ông Trump đề xuất. Tổng thống El-Sisi thông báo các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hamas và Israel tại Sharm El-Sheikh, với sự tham gia của Qatar và Mỹ.

Từ ngày 6/10, Ai Cập đã chủ trì các cuộc đàm phán chuyên sâu giữa phái đoàn cấp cao của Hamas và Israel nhằm chấm dứt xung đột. Vòng đàm phán ngày 8/10 đã kết thúc, với việc Tổng thống Trump thông báo Israel và Hamas đã nhất trí về “giai đoạn 1” trong kế hoạch hòa bình của ông nhằm tạm ngừng giao tranh, cũng như thả ít nhất một số con tin và tù nhân.

Tổng thống Algeria Tebboune bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các nỗ lực của Ai Cập nhằm chấm dứt cuộc xung đột, tạo điều kiện cung cấp viện trợ nhân đạo và ngăn chặn mọi kế hoạch cưỡng ép di dời người Palestine.

Một nguồn thạo tin ngày 9/10 cho biết Phong trào Hamas dự kiến sẽ thả toàn bộ con tin Israel còn sống vào ngày 11/10, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận về “giai đoạn 1” của kế hoạch hòa bình Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu dự kiến được ký vào lúc 12h00 (giờ Ai Cập, tức 16h theo giờ Việt Nam) ngày 9/10.

Cùng ngày, Tổng thống Trump xác nhận Israel và Hamas đã đạt được đồng thuận này, theo đó Hamas sẽ sớm phóng thích toàn bộ con tin và quân đội Israel sẽ từng bước rút khỏi Gaza./.

