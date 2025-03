Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine điện đàm kéo dài khoảng 1 giờ

Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ đồng hồ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, một ngày sau cuộc thảo luận dưới hình thức tương tự với Tổng thống Nga Vladimir Putin.



Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho hay cuộc điện đàm nhằm "điều chỉnh phù hợp các yêu cầu và nhu cầu của cả Nga và Ukraine" khi ông tìm cách thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia này.



Còn theo tuyên bố từ Nhà Trắng do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz đưa ra, ông Trump đã đề xuất về việc tiếp quản quyền sở hữu các nhà máy điện của Kiev để đảm bảo an ninh cho những cơ sở quan trọng này.



Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn ông Trump vì sự hỗ trợ của Mỹ, mô tả cuộc điện đàm là "rất thực chất và thẳng thắn," đồng thời xác nhận Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.



Ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã chỉ đạo các nhóm của mình giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc thực hiện và mở rộng lệnh ngừng bắn một phần. Đội ngũ của Ukraine và Mỹ sẵn sàng gặp nhau tại Saudi Arabia trong những ngày tới để tiếp tục phối hợp các bước đi hướng tới hòa bình."



Trước đó, ngày 19/3, Điện Kremlin thông báo Nga đã dừng cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Trump./.

