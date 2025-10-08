Trong biển nước Thái Nguyên, sáng lên tình người và sự sẻ chia

Giữa mênh mông nước lũ, phóng viên Ban biên tập Tin kinh tế, Thông tấn xã Việt Nam đã có mặt tại vùng ngập sâu Thái Nguyên để ghi lại những hình ảnh chân thực về cuộc sống người dân đang oằn mình trong khó khăn.

Nơi gần 50 xã, phường chìm trong biển nước, vẫn sáng lên tinh thần tương thân tương ái: chính quyền, lực lượng cứu hộ và các đoàn thiện nguyện kề vai sát cánh, mang đến hơi ấm và niềm tin cho bà con vùng ngập.

Chúng tôi đến Thái Nguyên vào lúc 14h ngày 8/10, di chuyển trên cano của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên chứng kiến cảnh ngập lụt, nhiều tuyến đường mênh mông nước ngập, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Đoàn cứu hộ Quân khu 1 giúp dân ở Thái Nguyên ra khỏi vùng bị ngập sâu do bão lũ. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Tận mắt chứng kiến, chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn của người dân ở vùng ngập lụt, nỗ lực của chính quyền, các lực lượng tham gia hỗ trợ, cứu trợ giúp người dân vơi đi khó khăn.

Tại các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên - nơi đang bị nước ngập sâu, cô lập, chia cắt, với hàng trăm hộ có nhà bị ngập, thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống hết sức khó khăn; người dân sống nhờ sự chi viện từ bên ngoài.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, đường Dương Tự Minh, tỉnh Thái Nguyên ngập nặng. Trường Mầm non Quang Minh tại tổ 7, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước, nước ngập khoảng 4m. Xe máy đổ la liệt, ôtô ngập sâu trong nước trên đường phố ở phường Quan Triều.

Nhà ông Vũ Đình Kiều ở tổ 7, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên bị ngập hết tầng 1, phải di chuyển lên tầng 2 trú tạm, con gửi ở nhà người quen có nhà cao tầng. Ông chia sẻ, dù đang phải chịu cảnh ngập lụt cũng thấy ấm lòng vì được chính quyền, các đoàn thiện nguyện quan tâm hỗ trợ về lương thực, điều kiện thiết yếu những ngày qua.

Còn chị Hà Thị Thảo ở phường Phan Đình Phùng cũng chia sẻ nhà bị ngập nặng, cuộc sống đảo lộn, khó khăn song được được chính quyền, các lực lượng quan tâm giúp đỡ nên vơi đi khó khăn.

Trung úy Trần Đức Trọng, Phó đại đội trưởng Đại đội trinh sát, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ tối 6/10, lực lượng quân sự tỉnh, đơn vị hết sức hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.

Lực lượng quân sự cũng tham gia tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân. Với tinh thần tương thân, tương ái, nhiều tổ chức thiện nguyện, người dân cũng đóng góp, tham gia hỗ trợ những gia đình bị ngập lụt.

Anh Nguyễn Thế An, cán bộ Ban chỉ huy Quân sự phường Quan Triều cũng xúc động động cho biết, nước ngập mênh mông, nhiều khu vực ngập sâu nguy hiểm, trước khó khăn của người dân vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực hết sức mình giúp đỡ bà con.

Tại tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7/10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, với mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8/10 là 29,90m, vượt báo động 3 là 2,9m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m.

Mưa lũ khiến gần 50 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên ngập trong biển nước; hàng chục địa bàn bị cô lập như tại các xã, phường: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang… Thái Nguyên bị mất điện và mất thông tin liên lạc trên diện rộng; hiện tượng sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp do đất đã bão hòa nước đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước...

Thống kê sơ bộ, trên toàn tỉnh, mưa lũ đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 nhà bị tốc mái, sạt lở taluy dương, ngập sâu trong nước, trong đó có 490 gia đình phải đã di dời khẩn cấp; ngập hơn 4.402 ha nông nghiệp và thủy sản; 58.380 con gia cầm bị chết, trôi; nhiều tuyến đường, cầu tràn bị sạt lở và ngập úng, khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Trong hành trình tác nghiệp giữa mưa lũ, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam không chỉ ghi lại những hình ảnh trung thực từ tâm lũ Thái Nguyên, mà còn cảm nhận sâu sắc sức mạnh của tình người trong hoạn nạn. Giữa biển nước mênh mông, những bàn tay đưa ra kịp lúc, những chuyến ca nô vượt sóng chở nhu yếu phẩm, hay ánh mắt lạc quan của người dân vùng ngập - tất cả là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt Nam trong gian khó.

Tin rằng, với sự chung sức của chính quyền, lực lượng cứu hộ và cộng đồng, nước lũ rồi sẽ rút, cuộc sống thường nhật sớm trở lại trên mảnh đất Thái Nguyên./.

