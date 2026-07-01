Trực tiếp Bờ Biển Ngà-Na Uy 0-1: Antonio Nusa lập siêu phẩm

Antonio Nusa phá vỡ thế cân bằng của trận đấu với pha đi bóng rồi tung ra cú cứa lòng ghi bàn thắng đẹp mắt giúp Na Uy dẫn trước Cote d'Ivoire 1-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026.
64': Cote d'Ivoire đang tạo ra sức ép lớn trong những phút đã qua nhưng vẫn không thể tạo ra sự khác biệt.
60': Cote d'Ivoire có sự điều chỉnh nhân sự. Wahi và Diallo vào sân thay cho Bonny và Oulai.
55': Pepe tung ra cú sút rất căng trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Nyland của Na Uy.
50': Cote d'Ivoire đang chủ động chơi dâng cao khi bước vào hiệp 2 với hy vọng có bàn thắng gỡ hòa.
46': Hiệp 2 bắt đầu!
Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về Na Uy.
45'+2: Nusa, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với đối phương.
45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
40': Haaland dứt điểm trong vòng cấm nhưng đã bị hậu vệ Cote d'Ivoire cản phá.
39': Antonio Nusa phá vỡ thế cân bằng với cú cứa lòng ghi bàn thắng đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho Na Uy.
37': Haaland lại có cơ hội dứt điểm bằng đầu sau đường tạt bóng của đồng đội nhưng chưa thể tạo ra nguy hiểm cho đối phương.
34': Các cầu thủ Na Uy đang gặp nhiều khó khăn trước dàn cầu thủ có thể lực tốt hơn đến từ Cote d'Ivoire.
29': Đội tuyển Cote d'Ivoire đang là đội chơi tốt hơn nhưng chưa thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc chạm trán này.
21': Cote d'Ivoire tạo ra pha bóng đáng chú ý đầu tiên của trận đấu với cú sút căng trong vòng cấm địa nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
19': Haaland trong những phút đã qua không có nhiều cơ hội để thể hiện khi mà anh bị các hậu vệ Cote d'Ivoire theo rất sát.
12': Cote d'Ivoire đã đẩy cao đội hình hơn để tạo sức ép về phía khung thành của Na Uy nhưng chưa tạo ra pha bóng nguy hiểm nào.
8': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ không quá cao trong những phút đầu khi cả hai đội chơi thận trọng, đặc biệt Cote d'Ivoire chủ động lùi sâu chơi phòng ngự phản công.
3': Haaland là người có cơ hội đầu tiên nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này không gây khó cho hàng thủ Cote d'Ivoire.
1': Trận đấu bắt đầu! Cote d'Ivoire là đội giao bóng trước.
Đội hình ra sân:
Cote d'Ivoire (4-1-4-1): Y. Fofana - Konan, E. Agbadou, O. Kossounou, Guela Doué - Sangare - Y. Diomande, Oulai, Kessie, Pepe - Bonny.
Na Uy (4-3-3): Nyland - M. Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Nusa.