Trực tiếp World Cup 2026 Mexico-Hàn Quốc: Quyết đấu tranh vé sớm

Mexico và Hàn Quốc đối đầu nhau trong trận cầu mang tính chất quyết định xem đội bóng nào sẽ giành tấm vé đầu tiên của bảng A vào vòng knock-out World Cup 2026.
45': Hàn Quốc tạo ra nguy hiểm với pha bóng cắt mặt khung thành nhưng không có cầu thủ nào băng vào dứt điểm.
43': Hàn Quốc đang là đội bóng cầm nhiều bóng hơn nhưng chưa thể tạo nên khác biệt.
38': Nhịp độ trận đấu những phút đã qua đã giảm khi các cầu thủ Hàn Quốc chủ động cầm chắc bóng ở khu vực giữa sân.
31': Son Hueng-min lại có cơ hội tung ra cú dứt điểm ở góc gần nhưng không thể đánh bại thủ môn Mexico. Tuy nhiên trong pha bóng này, số 7 của Hàn Quốc đã rơi vào thế việt vị.
28': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội chủ động chơi tấn công.
19': Quinones băng vào đánh đầu nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành Kim Seung-gyu.
16': Son Heung-min thoát xuống đối mặt với thủ môn của Mexico và thực hiện quả tâng bóng kỹ thuật nhưng hậu vệ của Mexico đã kịp lùi về phá bóng.
10': Mexico đang chơi tấn công với tốc độ cao nhưng chưa thể gây khó khăn cho Hàn Quốc.
5': Lee Kang In phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội chủ nhà.
1': Trận đấu bắt đầu.
Đội hình thi đấu
Mexico: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Érik Lira, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.
Hàn Quốc: Seung-gyu Kim, Han-beom Lee, Min-jae Kim, Gi-hyuk Lee, Young-woo Seol, In-beom Hwang, Seung-ho Paik, Moon-hwan Kim, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Heung-min Son.