Tuyển Hàn Quốc chính thức có HLV mới, không phải ông Park Hang-seo

Ông Hwang Sun-hong trở thành Huấn luyện viên Đội tuyển Hàn Quốc. (Nguồn: X)

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức công bố danh tính tân Huấn luyện viên Đội tuyển Hàn Quốc, nhưng không phải là ông Park Hang-seo.

KFA đã quyết định lựa chọn Huấn luyện viên đội U23 nước này, cựu tiền vệ Hwang Sun-hong vào "ghế nóng" mà Juergen Klinsmann để lại sau chiến dịch đáng thất vọng ở Asian Cup 2023.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc để lựa chọn "thuyền trưởng" cho Đội tuyển Quốc gia diễn ra tại trụ sở KFA ở Seoul vào chiều 27/2.

Huấn luyện viên Hwang Sun-hong mới giúp Olympic Hàn Quốc giành huy chương Vàng Asian Games năm ngoái tại Trung Quốc.

Hiện tại, ông đang có nhiệm vụ quan trọng khác là giúp U23 Hàn Quốc giành vé đi Olympic Paris vào tháng 4 tới.

Trong sự nghiệp cầu thủ, ông Hwang Sun-hong là tiền vệ của Đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 94, giải đấu mà ông đã ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức. Điều trớ trêu là ở trận đấu đó, chính cựu "thuyền trưởng" của Hàn Quốc Juergen Klinsmann đã lập cú đúp để giúp Đức chiến thắng chung cuộc 3-2.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Hwang Sun-hong sẽ tạm thời được giao nhiệm vụ dẫn Đội tuyển tuyển Hàn Quốc đá hai lượt trận gặp Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày 21/3 và 26/3.

Sau đó, KFA chọn huấn luyện viên chính thức hướng tới hai lượt trận cuối vào tháng 6 và xa hơn là vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Ban đầu, KFA muốn chọn một huấn luyện viên chính thức. Tuy nhiên sau cuộc họp hồi tuần trước, họ thay đổi ý định và chỉ muốn bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền cho hai trận gặp Thái Lan. Với lý do đó, ông Park đã được cân nhắc với lý do am hiểu bóng đá Đông Nam Á khi còn dẫn dắt Tuyển Việt Nam.

Cuộc họp của Ủy ban Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc chiều 27/2. (Nguồn: KFA)

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển Thái Lan, Trung Quốc và Singapore.

Ở hai lượt trận đầu, Hàn Quốc lần lượt đánh bại Singapore (5-0) và Trung Quốc 3-0, để độc chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối.

Đội tuyển Hàn Quốc đang bỏ xa hai đối thủ xếp sau là Thái Lan và Trung Quốc 3 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ sớm vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á 2026 nếu thắng cả hai lượt trận trước Thái Lan trong tháng Ba.

Trước đó, giới truyền thông đã đồng loạt đồn đoán rằng KFA sẽ lựa chọn ông Park Hang-seo, cựu Huấn luyện viên Tuyển Việt Nam vào "ghế nóng" để tạm dẫn dắt Hàn Quốc đá hai trận với Thái Lan.

Giới truyền thông cũng cho rằng ông Park phù hợp với vị trí này khi từng có duyên với bóng đá Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo từng gắn bó với Đội tuyển Hàn Quốc trong vai trò trợ lý cho Huấn luyện viên Guus Hiddink tại World Cup 2002.

Tại giải đấu đó, Đội tuyển Hàn Quốc đánh bại nhiều đội tuyển mạnh, trong đó bao gồm cả Italy (vòng 1/8), để thẳng tiến đến bán kết.

Cũng trong năm 2002, ông Park Hang-seo đã dẫn dắt đội Olympic Hàn Quốc giành Huy chương Đồng Asian Games.

Với thời gian 5 năm dẫn dắt Tuyển Việt Nam, ông Park hiểu rõ Thái Lan và sẽ giúp cho Hàn Quốc dễ dàng "hóa giải" đối thủ trong cuộc chạm trán sắp tới.

Ngoài ra, ông Park Hang-seo được cho là lựa chọn hợp lý với một Hàn Quốc mạnh mẽ nhưng thiếu đoàn kết, có nhiều cá nhân giỏi nhưng tính tập thể thấp.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã khiến giới truyền thông "việt vị" khi quyết định lựa chọn ông Hwang Sun-hong chứ không phải thầy Park.

