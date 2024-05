Việt Nam tiếp tục cùng ASEAN thúc đẩy giải pháp hòa bình cho vấn đề Myanmar

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/5, tại New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về tình hình Myanmar với sự tham dự của đại diện nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có tất cả 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an và 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tại cuộc họp, hầu hết các nước bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột leo thang ở Myanmar, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc chấm dứt bạo lực và bảo đảm hỗ trợ nhân đạo cho người dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại cuộc họp, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh mọi giải pháp đối với tình hình Myanmar cần bảo đảm tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của người dân Myanmar; trong đó ưu tiên hàng đầu hiện nay là thúc đẩy tất cả các bên liên quan thực hiện ngừng bắn trên toàn quốc và ngăn ngừa thảm họa nhân đạo.

Đó là những bước đi cần thiết và cấp bách để xây dựng lòng tin và đối thoại thực chất giữa các bên liên quan, hướng tới đạt được giải pháp bền vững cho vấn đề Myanmar.

Đại diện Việt Nam khẳng định Đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ cơ bản và phù hợp nhất để giải quyết vấn đề Myanmar, trong đó ASEAN tiếp tục đóng vai trò trung tâm, bên cạnh nỗ lực đóng góp của mỗi thành viên, trong đó có Việt Nam.

Liên hợp quốc cần hỗ trợ ASEAN trong tiến trình này, góp phần tạo môi trường thuận lợi để đạt được nền hoà bình bền vững ở Myanmar.

Nhân dịp này, Việt Nam hoan nghênh việc Tổng thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm bà Julie Bishop làm Đặc phái viên về Myanmar, mong muốn bà sẽ hợp tác chặt chẽ với Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN để thúc đẩy giải quyết khủng hoảng hiện nay tại Myanmar thông qua đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.

Arria là hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm thảo luận các vấn đề quan trọng hoặc khi tình hình có diễn biến mới, với sự tham gia của các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như các nước, tổ chức quốc tế và cá nhân liên quan./.

