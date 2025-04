Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Truy tố Hậu 'Pháo' và 40 bị can

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-Bộ Công an (C03) cho biết đã khởi tố thêm năm bị can ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc do liên quan vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn.