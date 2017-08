Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/8, phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật trừng phạt Nga, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố các biện pháp trừng phạt Nga mới của Mỹ là "phi lý", đồng thời bày tỏ tin tưởng nước Nga sẽ vượt qua.Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trên trang Facebook và Twitter cá nhân, Thủ tướng Nga khẳng định động thái của Mỹ đồng nghĩa Washington tuyên bố chiến tranh thương mại toàn diện với Moskva và đặt dấu chấm hết cho hy vọng cải thiện quan hệ song phương dưới thời Tổng thống Trump.Hơn nữa, động thái này còn thể hiện chính quyền Tổng thống Trump đang “bất lực hoàn toàn” khi chuyển giao quyền hành pháp cho Quốc hội.Người đứng đầu chính phủ Nga cũng cho rằng chế độ trừng phạt này đã được luật hóa và sẽ được duy trì hàng chục năm, nếu "không có điều kỳ diệu nào đấy xảy ra".Văn kiện này còn khắc nghiệt hơn đạo luật Jackson-Vanik, được thông qua vào năm 1974 và 38 năm sau mới được dỡ bỏ, do mang tính toàn diện và không thể hủy bỏ bằng một sắc lệnh đặc biệt của tổng thống mà không có sự đồng ý của quốc hội. Do đó, quan hệ giữa Nga và Mỹ trong thời gian tới sẽ rất căng thẳng.Tuy nhiên, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh nước Nga sẽ bình tĩnh tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội, tìm kiếm giải pháp thay thế nhập khẩu, giải quyết những nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước.Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật các lệnh trừng phạt Nga không thay đổi bất cứ điều gì "trên thực tế."Trả lời câu hỏi của phóng viên về các bước mà Nga có thể tiến hành đáp trả, ông Peskov cho hay "các biện pháp trả đũa đã được tiến hành".Trong khi đó, Đại sứ Nga tại L​iên hợp quốc Vassily Nebenzia cùng ngày nhấn mạnh các lệnh trừng phạt mới của Washington chắn chắn gây tổn hại quan hệ song phương, nhưng sẽ không thay đổi chính sách của Moskva.Về phần mình, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Huckabee Sanders khẳng định việc dự luật mới trừng phạt Nga được Tổng thống Trump ký ban hành đã phát đi "tín hiệu rõ ràng" rằng nước Mỹ không dung thứ cho hành động can thiệp vào các cuộc bầu cử ở nước này.Bà Sanders cũng cho hay, dù tin rằng Quốc hội đã "lấn quyền", song Tổng thống Trump vẫn ký dự luật trên vì "lợi ích đoàn kết quốc gia".Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành thành luật dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên.Tuy nhiên, ông đã cho rằng các lệnh trừng phạt này là "sai lầm đáng kể", dù ông ủng hộ các biện pháp cứng rắn để trừng phạt và răn đe 3 quốc gia này.Trong tuyên bố về việc ​ký chính thức ban hành thành luật, Tổng thống Trump cũng hối thúc Quốc hội nước này không dùng biện pháp mới để cản trở nỗ lực của Washington trong nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine cùng với các đồng minh châu Âu.Tuy nhiên, theo phóng viên TTXVN tại Brussels, động thái mới nhất của Mỹ đang khiến Liên minh châu Âu (EU) quan ngại sâu sắc.Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker cùng ngày tuyên bố EU sẵn sàng đưa ra các biện pháp đáp trả trong vài ngày tới nếu các lệnh trừng phạt này ảnh hưởng xấu đến lợi ích kinh tế của EU.Ông Juncker nhấn mạnh EU phải bảo vệ các lợi ích kinh tế của mình, và sẽ kiên quyết làm điều đó./.