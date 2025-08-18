Anthropic mở tính năng Learning Mode của chatbot Claude cho toàn bộ người dùng

Hãng Anthropic của Mỹ ngày 17/8 thông báo đã mở rộng tính năng Learning Mode (Chế độ học tập) trên chatbot Claude, cho phép tất cả người dùng và lập trình viên toàn cầu có thể trải nghiệm.

Theo Anthropic, Learning Mode mang lại một phương thức tương tác mới mẻ: thay vì đưa ra câu trả lời trực tiếp, Claude sẽ đóng vai trò người hướng dẫn, dẫn dắt người dùng tự khám phá đáp án.

Tính năng này có thể được bật và tắt bất cứ lúc nào trong mục Modes trên nền tảng Claude.ai. Tính năng đã được ra mắt lần đầu hồi tháng 4 vừa qua, nhưng chỉ giới hạn trong gói “Claude for Education” - phiên bản chuyên biệt của phần mềm AI Claude dành cho các trường đại học.

Anthropic cho biết Learning Mode hiện cũng đã được tích hợp vào Claude Code - phiên bản dành riêng cho lập trình viên - với hai chế độ Interpretive Mode (Diễn giải) và Specialized Learning (Học tập chuyên biệt).

Trong đó Interpretive Mode sẽ hiển thị tóm tắt các bước suy luận, giúp người dùng hiểu rõ cách Claude đưa ra quyết định trong quá trình vận hành, còn ở chế độ còn lại, Claude sẽ thi thoảng dừng lại trong quá trình viết mã và chèn bình luận “#TODO”, yêu cầu người dùng hoàn thiện phần code còn thiếu, từ đó rèn luyện kỹ năng thực hành.

Ông Drew Bent - Giám đốc phụ trách mảng giáo dục của Anthropic - cho biết ý tưởng về Learning Mode xuất phát từ phản hồi của sinh viên đại học, những người lo ngại về hiện tượng “teo não” (brain atrophy) khi quá phụ thuộc vào việc sao chép nội dung từ chatbot mà không thực sự hiểu vấn đề.

Ông Bent nhấn mạnh: “Mục tiêu của Learning Mode là hỗ trợ người dùng - dù mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm - phát triển kỹ năng phân tích và hiểu sâu hơn về code.

Từ đó, họ có thể trở thành những người giống như các nhà quản lý kỹ thuật phần mềm, có khả năng đánh giá chất lượng của một dự án công nghệ”./.

