Ba Lan xin miễn trừ khỏi chương trình tái định cư người di cư của EU

Ba Lan đã nộp đơn xin được miễn trừ hoàn toàn khỏi chương trình tái định cư người di cư của Liên minh châu Âu (EU), với lý do nước này đang chịu sức ép di cư từ Belarus và gánh nặng tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Phát biểu với hãng thông tấn PAP ngày 12/11, Bộ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết Warsaw “phải bảo vệ biên giới EU và đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine,” do đó cần được miễn trừ lâu dài khỏi cơ chế đoàn kết di cư của EU.

Hiệp ước Di cư và Tị nạn mới của EU, được thông qua hồi tháng 5/2024, yêu cầu các nước thành viên chia sẻ trách nhiệm trong việc tiếp nhận người di cư hoặc đóng góp tài chính.

Ba Lan, Hungary và Slovakia đã bỏ phiếu phản đối văn kiện này. Hiệp ước Di cư và Tị nạn của EU dự kiến có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định nước này “sẽ không tiếp nhận người di cư theo hiệp ước và cũng không chi trả cho chương trình này”. Trong khi đó, lãnh đạo đối lập Jarosław Kaczyński cho rằng “Ba Lan vẫn phụ thuộc vào quyết định của Brussels.”

Cùng ngày, Cộng hòa Séc cũng thông báo nộp đơn xin miễn trừ với lý do đã tiếp nhận gần 400.000 người tị nạn Ukraine, mức cao nhất tính theo bình quân đầu người trong EU./.

