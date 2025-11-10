Hơn 1.700 người di cư vượt biển vào Anh trong vòng 3 ngày qua

Chính phủ Anh đã lần đầu tiên triển khai các máy bay hiện đại để tuần tra Eo biển Manche nhằm phát hiện người di cư vượt biển trái phép bằng thuyền nhỏ từ Pháp vào ban đêm, trong bối cảnh chỉ trong 3 ngày qua đã có hơn 1.700 người vượt biển vào Anh.

Máy bay được triển khai là dòng De Havilland Dash 8, vốn là máy bay thương mại được cải tiến với hệ thống radar tiên tiến, camera, cảm biến quang điện tử và công nghệ “mắt thần” hiện đại, giúp theo dõi và nhận diện người di cư vượt biển từ Pháp.

Khả năng quan sát ban đêm cho phép máy bay nhận diện được những người điều khiển thuyền - thường là các đối tượng cầm đầu đường dây buôn người, có thể đối diện với án tù chung thân nếu bị bắt.

Những máy bay này sẽ cung cấp dữ liệu theo thời gian thực về các hoạt động buôn người khả nghi cho lực lượng biên phòng và nhập cư của Anh, giúp điều phối tàu cứu hộ trên biển kịp thời hỗ trợ.

Hoạt động này nhằm tăng khả năng phát hiện người di cư trái phép 24/7 qua Eo biển Manche - một trong những tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới.

Động thái tăng cường giám sát trên không ở Eo biển Manche diễn ra trong bối cảnh số người di cư qua tuyến đường này từ đầu năm đến nay đã lên tới 38.728 người, tăng 6.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn 1.000 người so với mức kỷ lục năm 2022.

Riêng ngày 8/11 vừa qua, 503 người di cư đã đến Anh trên 7 chiếc thuyền, tương đương với hơn 70 người/thuyền.

Trong 2 ngày trước đó cũng có hơn 1.200 người di cư khác đến Anh qua Eo biển Manche./.

