Bắc Ninh huy động toàn lực ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân

Là địa bàn chịu ảnh hưởng liên tiếp 2 hoàn lưu sau bão số 10 và 11, mưa lớn kết hợp với nước lũ dâng cao, đất ngậm nước lâu ngày đã khiến một số đoạn đê xảy ra sự cố; nước tràn vào một số khu dân cư.

Với tinh thần đồng hành cùng nhân dân vượt qua lũ dữ, cả hệ thống chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã quyết tâm quyết liệt, hỗ trợ người dân trong phòng, chống, vượt qua thiên tai.

Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin kêu cứu trên Facebook khoảng 14 giờ ngày 8/10 có 4 người mắc kẹt trong nhà do nước sông lên nhanh và ngập sâu.

Ngay khi nhận được tin báo và tiến hành xác minh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã phối hợp cùng lực lượng quân đội và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai cứu hộ.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng chức năng dầm mình trong nước, dùng thuyền, áo phao, dây cứu sinh để tiếp cận từng hộ dân trong khu vực ngập sâu.

Sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn 11 người dân; trong đó có 1 cụ già, 1 người khuyết tật cùng 3 trẻ nhỏ; đang tiếp tục vận động, hỗ trợ di chuyển 3 người còn lại ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 409 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp nhân dân xã Xuân Lương di chuyển người và tài sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng cùng thời điểm, tại xã Xuân Lương, Công an xã kịp thời phát hiện, tiếp cận và cứu sống cụ Lý Văn Dịp (sinh năm 1940, trú tại bản Trại Sông), người sống một mình trong căn nhà bị ngập sâu, phải trèo lên nóc tủ để tránh lũ.

Nhờ hành động quả cảm, nhanh nhạy và tận tâm của các chiến sỹ, cụ Dịp đã được đưa ra ngoài an toàn, hiện sức khỏe ổn định.

Không chỉ vậy, trong buổi sáng cùng ngày, tại xã Đồng Kỳ, Công an xã phối hợp với lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã dũng cảm vượt dòng nước xiết, giải cứu 5 người trong gia đình anh Vũ Đức Thọ (sinh năm 1983, thôn Suối Dọc) bị nước lũ cô lập, đưa toàn bộ đến nơi an toàn.

Những ngày qua, với tinh thần quân dân đồng lòng vượt lũ, lực lượng Quân đội cũng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân trong phòng, chống, vượt qua thiên tai.

Thượng tá Trần Hải Ninh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau bão số 11, tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Yên Thế, Tam Giang... bị ngập úng cục bộ, một số hộ dân bị cô lập trong nước lũ; một số đoạn đê xảy ra sự cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị phối thuộc, các xã, phường đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, dân quân hỗ trợ nhân dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh sự cố tràn, sạt đê bối gây ngập 10/61 thôn của xã. Ngay từ sáng ngày 7/10, lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân sơ tán ở những vùng bị ngập. Trong suốt 24 giờ vừa qua việc di dời người dân vẫn được tiến hành khẩn trương.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đóng quân trên địa bàn và nhân dân tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố vỡ đê bối Tiên Lục. (Ảnh: TTXVN phát)

Suốt đêm ngày 7/10 đến rạng sáng 8/10, lực lượng phòng chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn.

Hơn 200 chiến sỹ thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn đoàn 3 đã được tăng cường giúp người dân xã di dời người và tài sản. Cùng với đó, gần 40 chiến sỹ công an xã cùng cán bộ xã và người dân trắng đêm chống lũ, di dời khoảng 200 hộ dân và nhiều tài sản đến nơi an toàn.

Còn tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, chỉ trong gần 1 tuần qua, người dân tại thôn Đồng Nhân và Diên Lộc phải di tản đến nơi an toàn 2 lần do lũ dâng cao gây ngập.

Ông Nguyễn Bảo Đại, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang cho biết, ngay trong đêm 7/10, khi nước lũ sông Cầu dâng cao lên mức báo động 3, chính quyền xã Tam Giang đã tổ chức di dân và bố trí chỗ ăn, ngủ, nghỉ cho người dân thôn Đồng Nhân và thôn Diên Lộc.

Trong số đó, có gần 150 người dân, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ được đưa đến Trạm y tế và Trường Trung học cơ sở Hòa Tiến.

Cùng với đó, chính quyền xã đã huy động các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân,…; kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ từ các các tổ chức, cá nhân để cung cấp nhu yếu phẩm, tổ chức nấu gần 150 suất ăn bữa sáng, trưa, tối cho người dân di dời từ vùng lụt.

Bà Nguyễn Thị Tiến, người dân thôn Diên Lộc, xã Tam Giang cho biết, nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, bà và những người dân trong vùng đã nhanh chóng được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.

Đặc biệt, bà rất vui mừng bởi sự sẻ chia của cộng đồng khi được nhận nhu yếu phẩm. Các cấp chính quyền, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên chăm lo bữa ăn hằng ngày.

Hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa bão

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Đặng Công Hưởng, tính đến 10 giờ trưa 8/10, lũ trên sông Thương, tại trạm Cầu Sơn mực nước 17,70m, trên báo động 3 là 1,7m; tại Phủ Lạng Thương, mực nước 7,37m, trên báo động 3 là 1,07m. Trên sông Lục Nam, tại trạm Lục Nam mực nước 5,08m, dưới báo động 2.

Trên sông Cầu, tại trạm Phúc Lộc Phương 8,78m, trên báo động 3 là 0,78m; tại trạm Đáp Cầu là 6,62m, trên báo động 3 là 0,32m…

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 đóng quân trên địa bàn và nhân dân tổ chức hỗ trợ người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương, tại trạm Cầu Sơn lên mức (17,90m-18,0m) trên báo động 3, tại trạm Phủ Lạng Thương lên mức (7,65m-7,70m) tiếp tục mức trên báo động 3.

Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu lên mức (7,30-7,45m) mức trên báo động 3, trạm Phúc Lộc Phương lên mức (9,30-9,50m) mức trên báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam, tại trạm Lục Nam đang xuống và ở mức trên mức báo động 1.

Lũ trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại đang lên chậm và ở mức trên báo động 1. Trên sông Đuống tại bến Hồ đang lên chậm và ở mức dưới báo động 1.

Tổng lượng mưa trung bình từ ngày 6/10 đến 7 giờ ngày 8/10 (cả đợt do bão số 11) là 224,4mm. Trong số đó, nơi có tổng lượng mưa cao nhất tại xã Bố Hạ: 512,8mm; tại phường Bắc Giang: 451,2mm; xã Lạng Giang: 387,6mm; xã Yên Thế: 335,6mm.

Từ 5 giờ đến 10 giờ ngày 8/10 các nơi trong tỉnh có mưa với lượng mưa không đáng kể.

Trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện các sự cố đê đã và đang được xử lý hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh huy động các lực lượng di dời hàng nghìn hộ dân ra nơi an toàn tránh lũ, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt tạm thời cho nhân dân.

Tính đến 10 giờ ngày 8/10, toàn tỉnh có 3 người tử vong do mưa lũ, có 7.457 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn; 61 ngầm bị tràn; 102 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được; gần 8.000ha lúa, hoa màu bị ngập; hơn 1.125ha cây ăn quả bị ngập…

Trước tình hình trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, các Sở ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại đây, các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp động viên nhân dân khắc phục khó khăn, vượt qua bão lũ. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trên tinh thần “4 tại chỗ.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó. Trong số đó, Công ty Điện lực Bắc Ninh bảo đảm đủ nguồn điện cho các trạm bơm, doanh nghiệp, sinh hoạt của người dân.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát hiện trạng ngập úng tại các nhà máy để có phương án hỗ trợ tiêu thoát.

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát toàn bộ hiện trạng đê điều, công trình thủy lợi, phát hiện kịp thời các sự cố, đề xuất biện pháp xử lý, nâng cao khả năng phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Lực lượng công an, quân sự tiếp tục chỉ đạo lực lượng, phối hợp chính quyền địa phương rà soát, bám sát tình hình, hỗ trợ người dân di dời, sơ tán.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi tập trung máy móc, phương tiện bơm tiêu nước ra sông. Các sở, ngành căn cứ phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh triển khai các biện pháp ứng phó.

Các xã, phường ven sông bám sát diễn biến thời tiết, phân công lực lượng ứng trực, ứng phó và báo cáo kịp thời để xử lý các sự cố./.

Ghi nhận ban đầu về thiệt hại và sự cố đê điều tại Bắc Ninh Mưa lũ đã khiến 3 người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tử vong, hàng nghìn hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn; toàn tỉnh còn 54 ngầm bị tràn, 43 tuyến đường bị ngập sâu không đi lại được...