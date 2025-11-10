Thế giới

Bạo loạn tại trại giam ở Ecuador, hơn 30 người thiệt mạng

Những năm gần đây, Ecuador đã phải đối mặt với làn sóng bạo loạn trong trại giam, dẫn đến hàng trăm phạm nhân thiệt mạng.

Nguyễn Hằng
Binh sỹ Ecuador. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Ecuador. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Quản lý trại giam Ecuador (SNAI) cho biết ít nhất 31 phạm nhân đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn xảy ra ngày 9/11 tại trại giam ở thành phố cảng Machala, Tây Nam nước này.

Cụ thể, trên mạng xã hội X, SNAI thông báo 27 phạm nhân đã tử vong do ngạt thở, song chưa rõ nguyên nhân chi tiết. Trước đó cùng ngày, 4 người đã thiệt mạng cũng tại trại giam nói trên trong vụ bạo loạn riêng rẽ. Sau đó, cảnh sát đã khống chế được vụ này.

Bạo loạn bùng phát được cho là do liên quan đến kế hoạch chuyển một số phạm nhân tới một trại giam an ninh nghiêm ngặt khác.

Chính quyền của Tổng thống Daniel Noboa cho rằng nguyên nhân là do các băng nhóm đối địch tranh giành địa bàn hoạt động.

Tháng 9 vừa qua, bạo loạn do xung đột băng nhóm tại chính trại giam trên đã cướp đi sinh mạng của 14 người và khiến 14 người bị thương. Vài ngày sau đó, 17 người đã thiệt mạng cũng trong một vụ bạo loạn tại trại giam ở thành phố miền Bắc Esmeraldas, giáp giới với Colombia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bạo loạn #Ecuador #trại giam #băng nhóm #thiệt mạng Ecuador
