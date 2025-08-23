Bắt giữ 11 đối tượng livestream bán đá “đổ thạch” lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 23/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng đã triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức livestream bán đá “đổ thạch.”

Công an đã đã bắt giữ giữ 11 đối tượng chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Đầu tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến với hình thức gọi là “đổ thạch.” Nhóm này lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đá giả được quảng bá có chứa đá quý bên trong.

Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 21/8, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công vào các địa điểm mà các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua đó, đã bắt giữ và vận động đầu thú thành công 11 đối tượng gồm: Hoàng Quốc Trị (sinh năm 1993) trú tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai; Hoàng Văn Giang (sinh năm 2000); Hoàng Văn Thứ (sinh năm 1991); Phòng Văn Khuyến (sinh năm 2003); Nông Văn Lâm (sinh năm 2003); Nông Văn Huyện (sinh năm 1991); Nông Văn Quê (sinh năm 1998); Hứa Văn Lên (sinh năm 1992); Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2006) cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Đến ngày 22/8/2025, 2 đối tượng là Triệu Văn Trúc (sinh năm 1991) và Lăng Văn Liêm (sinh năm 1991) cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để đầu thú do có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Tang vật thu được của nhóm đối tượng lừa đảo. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2025, Hoàng Văn Giang đã lập, quản trị kênh Youtube có tên “Đá quý cổng trời An Phú.”

Giang bàn bạc, thống nhất với Hoàng Văn Thứ về việc tổ chức thực hiện việc livestream bán đá “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong đó, Thứ chịu trách nhiệm thuê địa điểm, Giang chịu trách nhiệm tìm người livestream. Sau đó, Thứ mua thêm 3 kênh Youtube có tên “Đá quý Tuấn Phương,” “Đá quý Kim Ngọc,” “@Thaospinel” để phát livestream. Thứ đã tìm người nhờ thuê địa điểm là quán karaoke “Quán Dốc” (cũ, đã nghỉ kinh doanh ở số 1056, đường tỉnh lộ 151, thôn 1, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) để bố trí làm địa điểm và chuẩn bị máy tính, đường truyền, tài khoản ngân hàng, tài khoản Youtube ảo cũng như công cụ, phương tiện khác phục vụ phát livestream.

Trong quá trình tham gia hoạt động livestream bán đá “đổ thạch” với Hoàng Văn Thứ, Hoàng Văn Giang còn trao đổi, thống nhất và cho Hoàng Quốc Trị mượn kênh Youtube “Đá quý cổng trời An Phú” để livestream bán đá “đổ thạch.”

Trị thuê địa điểm (tại số nhà 79, đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), chuẩn bị máy tính, điện thoại, mua sim tạo tài khoản zalo, chuẩn bị các viên đá và công cụ, phương tiện khác để thực hiện livestream.

Sau đó, Giang, Thứ và Trị đã tìm thuê các đối tượng còn lại đến làm nhiệm vụ livetream cho các kênh Youtube có sẵn. Tại 2 địa điểm này, các đối tượng tổ chức livestream (phát trực tiếp) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để phát livestream, sử dụng các viên đá thường không có giá trị quảng cáo, giới thiệu, đưa ra thông tin gian dối là đá quý thô, có chứa đá ruby giá trị cao bên trong; đề nghị người xem tham gia mua đá, nếu đập ra (đổ thạch) mà có các viên đá quý với trọng lượng nhất định sẽ mua lại ngay với giá cao.

Để tạo lòng tin cho các con mồi, các đối tượng còn sử dụng khoảng 70 tài khoản Youtube ảo tham gia vào các phiên livestream để mua đá dưới dạng “quân xanh” nhằm đẩy lượng người tham gia live tạo lòng tin cho người xem.

Người bị hại tham gia mua đá thì khi đập ra sẽ không có đá quý hoặc các đối tượng chỉ cài các viên đá trọng lượng nhỏ không đủ điều kiện mua lại để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

