Canada tăng sức ép với Nga qua loạt lệnh trừng phạt mới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 12/11, Ngoại trưởng Canada Anita Anand đã công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, khi bà đón tiếp các ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại khu nghỉ dưỡng Niagara-on-the-Lake (Ontario).

Các biện pháp có hiệu lực ngay lập tức, tập trung vào những cá nhân và tổ chức liên quan tới hoạt động phát triển thiết bị bay không người lái, tấn công mạng, 100 tàu, cùng 2 công ty khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Tổng cộng, 13 cá nhân và 11 thực thể bị đưa vào “danh sách đen.”

Trong thông cáo báo chí, bà Anand khẳng định Canada sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh để gia tăng sức ép đối với Nga cho tới khi nước này chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Ottawa cho biết động thái mới phù hợp với các hành động tương tự của Mỹ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, đồng thời hỗ trợ nỗ lực của G7 nhằm siết chặt áp lực kinh tế đối với Moskva.

Gần 4 năm sau khi xung đột bùng phát, những nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm thúc đẩy đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine vẫn bế tắc.

Tháng trước, sau nhiều tranh luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu mỏ Nga, dự kiến có hiệu lực từ 21/11.

Ngoại trưởng Anand cho biết cuộc họp G7 lần này sẽ tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine. Canada, trong vai trò Chủ tịch G7, cũng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tìm kiếm các quan hệ thương mại mới nhằm đối phó tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Ngoài vấn đề Ukraine, các ngoại trưởng G7 dự kiến thảo luận về khoáng sản chiến lược, an ninh năng lượng và khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ tiếp tục gây sức ép đối với các liên minh truyền thống./.

Mỹ cân nhắc tăng đòn trừng phạt buộc Nga chấm dứt chiến sự Ukraine Quan chức Mỹ cho hay Nhà Trắng đang thảo luận nội bộ về khả năng tận dụng tài sản Moskva bị giữ tại Mỹ nhằm hỗ trợ nỗ lực quốc phòng của Kiev.