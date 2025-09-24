Môi trường

Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc ứng phó với bão số 9

Dự báo trong ngày 23/9, bão số 9 vẫn duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17, đến sáng 25/9, bão số 9 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Ngày 23/9, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 17844-CV/VPTW thông báo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc ứng phó với bão số 9 (Ragasa).

Công văn nêu rõ theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa (bão số 9) đã di chuyển vào Biển Đông, lúc 13 giờ, ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 117,1 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202km/giờ-221 km/giờ).

Dự báo trong ngày 23/9, bão số 9 vẫn duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17, đến sáng 25/9, bão số 9 di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm./.

