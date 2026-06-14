Đại lễ tưởng niệm-kỳ siêu các liệt sỹ, đồng bào hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968

Sáng 14/6, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ tưởng niệm-kỳ siêu anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ và đồng bào yêu nước hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, được chôn cất tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng).

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7; Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự lễ tưởng niệm.

Tại lễ tưởng niệm, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các vị chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử và đồng bào thành phố đã thành kính dâng hương, kính cẩn nghiêng mình mặc niệm, tưởng niệm anh linh các vị anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ đã hy sinh và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, đang được chôn cất tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành.

Đại lễ tưởng niệm-kỳ siêu diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/6, bao gồm chương trình khóa lễ tụng kinh tưởng niệm theo nghi thức truyền thống của Phật giáo; nghi thức trai đàn chẩn tế siêu tiến anh linh các liệt sỹ, đồng bào yêu nước đã hy sinh.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đại lễ tưởng niệm-kỳ siêu được tổ chức nhằm tưởng niệm, cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sỹ, tri ân sự hy sinh dũng cảm, công lao của các anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, đại lễ cũng nhằm giáo dục tăng ni, phật tử, đặc biệt thế hệ tăng ni trẻ và đồng bào thành phố về truyền thống cách mạng; phát huy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết cùng nỗ lực tham gia công cuộc xây dựng và phát triển thành phố và đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các vị anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước.

Trong thời gian qua, từ nhiều nguồn thông tin trong nước và quốc tế, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, xác minh và ban đầu xác định sơ bộ tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đang còn một số khu mộ tập thể chôn cất các chiến sỹ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.

Ban Chỉ đạo 115 Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tiếp tục thu thập thông tin về các liệt sỹ; triển khai công tác rà tìm, cất bốc, xác định danh tính để hồi hương, an táng các liệt sỹ còn đang nằm tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Lấy mẫu ADN 32 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính Ngày 11/6, tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sỹ.