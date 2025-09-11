Đắk Lắk điều tra vụ Tổng giám đốc tập đoàn lừa đảo gần 800 tỷ đồng

Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự).

Đây là đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người trên cả nước với số tiền lên đến gần 800 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia, sau này là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia, có trụ sở chính tại phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cũ), Đỗ Thanh Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty của mình với hình thức đầu tư sinh lời.

Để tiếp cận được với người có nhu cầu cho vay vốn, Tâm đã lập khoảng 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố. Từ các văn phòng đại diện, đối tượng này đã tổ chức các buổi hội thảo, đại hội, mời gọi huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong các buổi hội thảo, cũng như các tài liệu, video trên các phương tiện thông tin truyền thông, Công ty Hoàng Gia đã đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận từ 83% đến 96% trong thời gian từ 13 đến 15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác để huy động vốn.

Đồng thời, Tâm còn vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị do Công ty đầu tư có lãi, giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà Tâm và Công ty Hoàng Gia đã đạt được để những người nhẹ dạ tin tưởng, gửi tiền vào công ty này.

Thực chất các giải thưởng này đều do Tâm dùng tiền mua từ các công ty tổ chức sự kiện hoặc các tạp chí để đánh bóng tên tuổi và nâng uy tín công ty của mình.

Thậm chí, có thời điểm Tâm còn đưa ra thông tin giả mạo được Phó Chủ tịch nước tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong kinh doanh để lừa người dân.

Bằng các thủ đoạn như trên, từ năm 2017 đến năm 2019, hàng trăm người dân trên cả nước gửi tiền vào công ty của Tâm. Quá trình điều tra, xác minh, bước đầu cơ quan Công an xác định Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng và đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tính đến nay, đã có hơn 700 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Căn cứ lời khai của Tâm và những chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý đối tượng cùng đồng phạm./.

