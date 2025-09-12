Đan Mạch và Ba Lan tăng cường hệ thống phòng không và tăng thiết giáp

Ngày 12/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết nước này sẽ đầu tư trang bị hệ thống phòng không trị giá 58 tỷ crown (tương đương 9,11 tỷ USD). Đây là thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia Bắc Âu này.



Theo dự kiến, Đan Mạch sẽ mua 8 hệ thống phòng không mới, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa SAMP/T của Pháp - Italy, cùng các hệ thống tầm trung do Na Uy, Đức hoặc Pháp sản xuất.



Hồi tháng 2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã chỉ đạo quân đội “mua vũ khí" để chuẩn bị cho khả năng có thể xảy ra xung đột ở châu Âu trong tương lai.



Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 12/9 cho biết nước này vừa tiếp nhận thêm 38 xe tăng Abrams và 14 xe hỗ trợ kỹ thuật từ Mỹ.



Trước đó, Ba Lan đã ký hợp đồng mua 250 xe tăng Abrams phiên bản M1A2 SEPv3 mới nhất với tổng trị giá 4,75 tỷ USD. Ngoài ra, quân đội Ba Lan cũng đã tiếp nhận 116 xe tăng Abrams M1A1 đã qua sử dụng.



Liên quan đến hệ thống phòng không của Ba Lan, ông Armin Papperger - Giám đốc điều hành nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức Rheinmetall - cho biết công ty này sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không cho quốc gia Đông Âu.

Ông Papperger cũng đã có các cuộc gặp với giới chức Ba Lan để thảo luận về những hệ thống phòng không có thể giúp bảo vệ biên giới nước này./.

Ukraine đón hệ thống Patriot đầu tiên, nâng tầm khả năng phòng thủ như thế nào? Bộ trưởng Quốc phòng Đức xác nhận đã chuyển giao cho Ukraine các bệ phóng đầu tiên của hệ thống phòng không Patriot. Hệ thống này được Ukraine đặc biệt mong đợi nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.